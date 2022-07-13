بعد رفضه الأرجنتين.. صراع إيطالي على ضم سواريز

صراع إيطالي مرتقب على خدمات لويس سواريز

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب فريق ميلان الإيطالي من التعاقد مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز في سوق الانتقالات الحالي.

حيث أن نجم برشلونة السابق قد انتهى عقده مع فريق أتلتيكو مدريد ويبحث الآن عن الانتقال لفريق جديد بعد أن رفض الذهاب إلى الدوري الأرجنتيني عبر بوابة ريفر بليت.

وبحسب ما أوردته صحيفة "آس" فإن سواريز يمتلك بعض العروض التركية والإيطالية، لكنه يفاضل الآن بين عرض ميلان وفريق مونزا الصاعد حديثًا لدوري الدرجة الأولى.

حيث أوضح التقرير أن فريق رجل الأعمال "سيلفيو برلسكوني" يحاول جاهدًا التعاقد مع سواريز لتقوية صفوفه الهجومية.

وأشار التقرير إلى وجود عرضًا من قبل نادي مونزا قيمته المالية جيدة، حيث يصل راتب لويس إلى 4 مليون يورو بالموسم.

وفي نفس التوقيت تلقى لويس عرضًا من ميلان بنفس القيمة تقريبًا حيث عرض الروسونيري على المهاجم الأوروجوياني راتب بقيمة 4 مليون يورو بالموسم.

فيما أدلى الوكيل "ماركو كيرديمير" الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع لاعبين لعبوا في إسبانيا، بتصريحات هامة للغاية حول موقف لويس.

حيث قال: "أحمل عروضاً لسواريز، لذلك فأنا على تواصل دائم معه، وأعرف نوع العروض التي يتلقاها، حيث اتصل فنربخشه بلويس وعرضوا 6 ملايين يورو، لكنه رفض هذا العرض".

وأوضح: "سواريز يريد اللعب في إيطاليا، وهناك نوعان من العروض، الأول من فريق مونزا، والثاني من نادي ميلان".

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