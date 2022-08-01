بعد مغادرته مباراة فاييكانو مبكرًا .. مانشستر يونايتد يرد على تصرف رونالدو!

مانشستر يونايتد يعلق على واقعة خروج رونالدو من ملعب أولد ترافورد

شهدت مباراة مانشستر يونايتد مع رايو فاييكانو أمس، خروج رونالدو من محيط ملعب أولد ترافورد، بعد مشاركته في الشوط الأول من المباراة، واستبداله مع بداية الشوط الثاني.

رونالدو شارك لأول مرة مع الشياطين الحمر بعد غيابه عن الفريق خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد، حيث ظهر لأول مرة خلال مشاركته أساسيًا في اللقاء الودي الأخير لليونايتد.

مانشستر يونايتد تعادل إيجابيًا مع ضيفه الإسباني بهدف سجله أماد ديالو الذي حل بدلًا لرونالدو، بينما سجل ألفارو جارسيا هدف التعادل لرايو في الدقيقة 57.

رونالدو يغادر ملعب أولد ترافورد أثناء لقاء مانشستر يونايتد الودي

شوهد كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد وهو يغادر ملعب أولد ترافورد بشكل مبكر قبل انتهاء مباراة فريقه ضد رايو فاييكانو، حيث انتشرت صور اللاعب البرتغالي على منصة "تويتر" وهو يغادر محيط الملعب مما أثار إستياء جماهير الشياطين الحمر.

وأوضح اليونايتد - الذي رفض التعليق أمس على الواقعة - أنه ليس لديهم مشكلة في خروج رونالدو مع استمرار المباراة لأنه كان واحدًا من عدد من اللاعبين الذين فعلوا ذلك، وفقًا لما أوردته شبكة "سكاي سبورتس".

أعرب إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عن قلقه بشأن مستويات لياقة رونالدو بعد أن غاب عن جميع المباريات الودية باستثناء آخر لقاء.

وكشف المدرب الهولندي سعادته بكيفية تطور الفريق في فترة ما قبل الموسم وتطلعه إلى المباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون يوم الأحد حيث صرح: "بشكل عام بالتأكيد أعتقد أننا كان لدينا فترة استعداد جيدة للموسم الجديد".