بعد رحيل ماميتش - العين الإماراتي يعلن تعيين الكرواتي سوبيتش مدربًا مؤقتًا

مدرب الفريق الرديف للعين الإماراتي، يخلف زوران ماميتش بعد رحيله

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي العين الإماراتي، عن تعيين المدرب الكرواتي زيلجيكو سوبيتش، بدلًا من مواطنه زوران ماميتش، المدير الفني السابق للفريق، بعد رحيله من تدريب الفريق.

ماميتش فسخ عقده مع العين الإماراتي، بعدما تقدم بطلب لإدارة ناديه، من أجل إنهاء مهامه للحصول على قسط من الراحة، بسبب الضغوط التي يعيشها.

إدارة العين أصدرت بيانًا رسميًا عبر موقعها الرسمي، حيث جاء نصه كالآتي:

"أكد العين أن الرغبة في استمرارية المدرب زوران كانت مشتركة لمتابعة مهامه خصوصاً وأن عقده كان سارياً حتى نهاية الموسم الحالي، بيد أنه تقدم بطلب مفاجئ أخيراً حول اعفائه من إكمال المهمة مبرراً ذلك برغبته في أخذ قسط من الراحة للضغوط التي يعيشها وتفهمت إدارة النادي وضع المدرب انطلاقاً من العلاقة الجيدة التي تربط الطرفين وحرصاً منها في المحافظة على المكتسبات التي تحققت، خلال فترة توليه مهمة تدريب الفريق.

وأوضح النادي أن استراتيجيته واضحة في التعامل مع كل من يظهر رغبته في الرحيل، ولا يوجد في قاموسه مبدأ فرض الاستمرار بالقوة على أي شخص مهما كان اسمه أو نجوميته في عالم المستديرة، ورحيل المدرب جاء باختياره ولم يطلب منه مغادرة النادي وربما كانت لديه أسبابه التي لم يبح بتفاصيلها وهناك أناس تفرض عليهم رغباتهم قرارات للتنفيذ وليس منطقياً اعتماد أسلوب التحكم في تغيير قناعاتهم.

وتابع: حرص مجلس إدارة شركة كرة القدم على الاجتماع بالمدرب والتحدث معه أكثر من مرة، كما تم تحديد الأسماء التي أبدى رغبته في تسجيلها خلال فترة الانتقالات الشتوية وقدم تقاريره الفنية والتوصيات الخاصة بتلك الاحتياجات وقام فريق العمل بتوفير كافة المتطلبات، ولا صحة لما يتردد حول شرط المدرب الخاص بتجديد العقود المنتهية لأن كافة اللاعبين المعنيين ملتزمون بعقودهم حتى نهاية الموسم الحالي والاتفاق كان حول التجديد لأنه كان مستمراً حتى نهاية الموسم.

وأشار إلى أن هناك عدة أسماء تم طرحها من قبل اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي، وتمت مناقشتها مع مجلس إدارة شركة كرة القدم، وبرغم ضيق المساحة الزمنية إلا أن فريق العمل كان دائماً على استعداد لكافة الظروف والتحديات وسيتولى المدرب الجديد المهمة بأسرع وقت.

وفي الختام يؤكد نادي العين لكرة القدم أن نجاح المنظومة يعتمد على مبدأ تكامل الأدوار واختيار المدرب الجديد جاء بعناية وبذات الاعتبارات والمعايير التي قادت النادي إلى التعاقد مع زوران ومن سبقه في النادي، وثقة الإدارة كبيرة في متابعة الفريق للنجاحات وتحقيق الأهداف، خصوصاً وأن العين يضم عناصر مميزة ولديه بيئة محفزة وقيادة داعمة وجمهور مثالي يمنح كل من يمثل هذا الكيان أسباب التفوق والدافع المهم والاستمرارية في حصد الإنجازات".