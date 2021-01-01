بعد رحيل فلادان .. الأهلي يقع في ورطة مدربه الجديد

الاتفاق مع يوسف عنبر يورط الأهلي

رفضت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين يوسف عنبر مدربًا لفريق النادي الأهلي، خلفًا للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، الذي رحل عن تدريب الفريق مؤخرًا، ليقع الراقي في ورطة.

الأهلي أعلن يوم الأربعاء عن الاتفاق مع ميلويفيتش على إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي، ليرحل المدرب الصربي بسبب سوء نتائج الفريق الفترة الأخيرة.

مدرب صربي يرفض تدريب الأهلي بشكل مؤقت

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن لوائح الاتحاد السعودي تمنع تدريب مدرب لفريقين خلال موسم واحد، حيث أشرف يوسف عنبر على تدريب نادي البكيرية مع بداية الموسم الحالي، قبل الاتفاق معه على تدريب الأهلي.

الصحيفة السعودية أضافت أن النادي الأهلي لم يرفع خطابًا إلى اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوضح خلاله تعيين يوسف عنبر مديرًا فنيًا للفريق.

ويوجد تعميمًا تم إرساله إلى جميع أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تم التوضيح من خلاله كافة الأنظمة المتعلقة بتعيين المدربين، وأبرزها عدم السماح بوجود مدرب في ناديين خلال الموسم الواحد.

إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة تبحث خلال الوقت الحالي عن مدرب يقود الفريق خلال الفترة الحالية، حيث تم التواصل بالفعل مع مدربين سبق له وقاموا بالتدريب في المملكة العربية السعودية.