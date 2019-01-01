بعد رحيل البدري.. أحمد حسن يستعد لتقديم استقالته من بيراميدز

رحيل جماعي من بيراميدز قبل بداية الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

استقر أحمد حسن، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن الاستقالة من منصبه كمدير كرة لفريق بيراميدز خلال الساعات المقبلة.

وكان أحمد حسن قد تولى هذا المنصب منذ بداية الموسم الحالي، وحقق الفريق نجاحات وخلق روح منافسة في الدوري المصري.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن أحمد حسن سيقدم استقالته من منصبه في بيراميدز وعودته لمجال التدريب.

وأشارت التقارير أن أحمد حسن اتخذ قراره بعد رحيل حسام البدري، عن رئاسة منظومة بيراميدز، ومن قبله هادي خشبة والذين تعينوا في بداية الموسم.

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وألمحت بعض التقارير أن حسام البدري يتجهز لتدريب منتخب مصر، وسيصاحبه أحمد حسن كمدرب مساعد أو منصب إدارة داخل الجهاز.

وكان أحمد حسن درب من قبل فريق بتروجيت ولكن لم تكلل التجربة بنجاح قبل أن يتجه إلى العمل الإداري في نادي بيراميدز في الموسم الأخير.