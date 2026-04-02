كشف البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب عُمان السابق، حقيقة تلقيه عروضًا لتدريب السعودية وغانا في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها الصيف المقبل.

ولم يعد استمرار الفرنسي هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي مؤكدًا، في ظل النتائج السلبية للأخضر خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، إذ خسر أمام مصر وصربيا، ما أثار القلق حول مستوى الفريق.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ربما يفكر في التعاقد مع مدرب آخر لقيادة المنتخب في المونديال، فيما أكدت تقارير أخرى أن رينارد نفسه قد يطلب إعفاءه من المهمة.

من جانب آخر، يبحث الاتحاد الغاني لكرة القدم عن مدرب جديد خلفًا للمقال أوتو أودو، بعد تدهور نتائج فريق النجوم السوداء، لا سيما أن الأخير فشل في التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

وقبل أسبوعين، فسخ كيروش عقده مع المنتخب العُماني بالتراضي، رغم أن العقد كان يمتد حتى يونيو المقبل، ما أثار التساؤلات حول علاقة هذه الخطوة بتدريب منتخب يخوض كأس العالم المقبلة، لا سيما أن المدرب البرتغالي يتمتع بخبرة دولية كبيرة.

كيروش : لا مفاوضات مع السعودية أو غانا

لكن كيروش قال، في تصريحات خاصة لموقع كووورة التابع لـ"فوتبولكو"، اليوم الخميس، إنه لم يتلقَّ أي عروض من الاتحادين السعودي أو الغاني لتدريب منتخبيهما في المونديال المقبل.

وأوضح المدرب البرتغالي المخضرم: "رحيلي عن منتخب عُمان لا علاقة له بأي اهتمام من أطراف أخرى".

وأضاف مدرب ريال مدريد الأسبق: "أود فقط أن أعبّر عن امتناني للطريقة التي تم بها استقبالي والتعامل معي في عُمان، سواء من المسؤولين أو الجماهير".

وتابع: "لم يحدث أي تواصل بيني وبين الاتحاد السعودي، كما لم يتحدث إليّ أحد من غانا".

وشدد كيروش على أن رحيله عن المنتخب العُماني "يعود إلى الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها منطقة الخليج جرّاء الحرب، وليس هناك سبب آخر".

4 مشاركات في كأس العالم

يمتلك كيروش، البالغ من العمر 73 عامًا، سيرة ذاتية طويلة، لا سيما في آسيا وأفريقيا، ما يجعله أحد المرشحين الدائمين لقيادة منتخبات القارتين في كأس العالم.

في آسيا، سبق لكيروش تدريب المنتخب السعودي خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2000، كما قاد منتخبات الإمارات وإيران (على فترتين) وقطر وعُمان.

وفي القارة الأفريقية، ترك كيروش بصمته مع منتخب مصر خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى أبريل 2022، إلى جانب تجربة أخرى مع جنوب أفريقيا في مطلع القرن الحالي.

وإلى جانب ذلك، قاد منتخب بلاده البرتغال خلال الفترة من يوليو 2008 حتى سبتمبر 2010، وكولومبيا من فبراير 2019 حتى ديسمبر 2020.

وخاض كيروش آخر أربع نسخ من كأس العالم: 2010 مع البرتغال، و2014 و2018 و2022 على رأس الجهاز الفني لإيران.

وبعد تصريحاته بشأن عدم التواصل مع أي منتخب في الوقت الحالي، يقترب كيروش من الغياب عن المونديال لأول مرة منذ عقدين.