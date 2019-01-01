بعد رحيله عن النصر - الفريدي يستعد للانضمام لنادٍ آخر كهاو

صاحب الـ31 عامًا ينتوي خوض تحدٍ جديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خاض أحمد الفريدي؛ لاعب النصر السعودي السابق، اليوم الأربعاء، تدريبات خاصة، تمهيدًا للانضمام إلى نادٍ جديد.

النصر أعلن منذ أيام فسخ عقد صاحب الـ31 عامًا، رغم القيام بتجديد عقده في يناير الماضي لمدة موسمين مقبلين.

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ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية فإن الفريدي خاض تدريبات خاصة اليوم تحت قيادة المدرب السعودي ماجد العلي، استعدادًا لاستكمال الموسم الجاري كلاعب هاوٍ في نادٍ جديد.

رحلة الفريدي مع كرة القدم لم تنته بعد .. اليوم أجرى تدريبات خاصة مع المدرب السعودي ماجد العلي ، وظهر حماس اللاعب لإكمال الموسم كهاو مع ناد جديد.@ahmad2man pic.twitter.com/HOAzEkYiSW — رياضة - الجزيرة (@sport_jazirah) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

لاعب الوسط رحل عن العالمي بعدما لم يشارك الموسم الجاري سوى في خمس مباريات فقط بالدوري.

ولعب صاحب الـ31 عامًا لكبار السعودية الثلاثة، حيث بدأ من الهلال ثم رحل عنه في صفقة انتقال حر في يناير 2013 إلى اتحاد جدة، والذي غادره في صيف 2014 لينضم للعالمي.