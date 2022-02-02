بعد رحيله عن الاتحاد .. الأحمدي: أحب الهلال وحمدالله ليس أنانيًا

خرج النجم المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط فريق نادي الاتحاد، بتصريحات مهمة، بعد أن أعلن ناديه عن انتهاء مشواره خلال الفترة الحالية.

الاتحاد يعلن عن انتهاء مشوار كريم الأحمدي

أعلن نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، عن نهاية مشوار كريم الأحمدي مع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليرحل عن الفريق بشكل نهائي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن رحيل الأحمدي، حيث علق عليها قائلًا: "كنت كريمًا في كل شيء".

كما نشر الاتحاد صورًا لتوديع لاعبي الاتحاد ومسؤولي النادي للأحمدي، قبل رحيله عن المملكة العربية السعودية خلال الساعات القادمة، من أجل تلقي العلاج اللازم للإصابة التي تعرض لها.

ماذا قال الأحمدي عن زميله أحمد حجازي؟

أشاد الأحمدي بدور المدافع المصري أحمد حجازي زميله بالاتحاد، حيث أكد على أنه جاء ليكمل القطعة التي كانت تنقص نادي الاتحاد خلال السنوات الماضية.

اللاعب المغربي قال خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "إم بي سي أكشن": "عندما جاء حجازي إلى الاتحاد، كان بمثابة الرابط الذي كان يفتقده الفريق، ونجح في هذا الأمر جدًا".

وتابع: "أحمد حجازي شخص بطبيعته قائد ومهم جدًا بالنسبة للنادي، وسعيد للغاية بتواجده مع الاتحاد حاليًا".

ماذا قال الأحمدي عن لاعبي الهلال؟

وتحدث كريم الأحمدي بعيدًا عن فريقه السابق نادي الاتحاد، حيث كشف عن رأيه في أكثر اللاعبين خارج الاتحاد الذين يحتاجون للاحتراف في أوروبا.

الأحمدي قال: "الهلال أكثر فريق يعجبني مستواه فنيًا بالدوري السعودي، لأنه يمتلك لاعبين على مستوى عالي، وسالم الدوسري وسلمان الفرج يمكنهما اللعب في أوروبا، والفريق لديه عناصر رائعة".

واستطرد قائلًا: "الاتحاد لم ينجح في أول سنتين لي بالنادي، بسبب كثرة التغييرات التي شهدها، ولكن الآن الفريق أصبح تماسكًا، وكلمة السر في ذلك هو الاستقرار".

كريم الأحمدي يكشف عن رأيه في مواطنه عبد الرزاق حمد الله

وتحدث الأحمدي عن مواطنه المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد الحالي، حيث أكد على أن كل ما يقال عنه غير صحيح، وأنه لاعب يحب التحديات ودائمًا ما يقدم كل ما لديه.

قائد الاتحاد السابق واصل: "حمد الله شخص متواضع وليس أنانيًا كما يصور البعض، لأنه واثق من أنه سيحقق الدوري هذا الموسم رفقة نادي الاتحاد".

وانتقل حمد الله إلى نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما تم فسخ التعاقد معه من جانب ناديه السابق النصر.

كريم الأحمدي : حمدالله لاعب كبير وليس لاعبًا أنانيًا والكلام الذي يقال عليه غير صحيح .. هناك من يعتقد أن حمدالله شخص متعالي وذلك غير صحيح



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⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/zD9PfLdgsT — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 2, 2022

ما هو موقف الأحمدي من الاستمرار بعالم كرة القدم بعد الإصابة؟

وتطرق كريم الأحمدي للحديث عن مستقبله مع كرة القدم، بعد الإصابة التي تعرض لها، والتي تسببت في رحيله عن نادي الاتحاد.

كريم قال: "الإصابة كانت منذ شهر يونيو الماضي، بدأت بضربة في مشط القدم، وأجريت آشعة في المستشفى، واتضح أن هناك كسرًا بسيطًا وأصريت بأنني سألعب نهائي البطولة العربية بالمغرب".

وتابع: "بعدها لعبت لمدة شهرين لم يكن أي آلام، ولكن بعدها في مباراة الفيصلي كانت الآلام شديدة جدًا، والتشخيص الأخير تبين أنني أحتاج إلى شهرين للعودة إلى الملاعب مرة أخرى، وأتعافى بعدها وأعود مرة أخرى".

واختتم الأحمدي تصريحاته قائلًا: "سأجري عملية جراحية، وبعدها سأقرر موقفي من الاستمرار بالملاعب، وأكملت 37 عامًا الأسبوع الماضي وعامل السن مهم جدًا".

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