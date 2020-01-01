بعد رحيله عن الأهلي .. صالح جمعة يوجه رسالة إلى الجماهير الحمراء

صالح جمعة يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي.

حرص صالح جمعة، لاعب وسط الأهلي السابق، والمنتقل مؤخرًا إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، بعد رحيله عن صفوف المارد الأحمر.

الأهلي قرر فسخ عقده مع صالح جمعة، بسبب عدم قدرته على تقديم إضافة للفريق الأحمر خلال الفترة الماضية، وأيضًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

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جمعة كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رسالته إلى جمهور الأهلي، وذلك عبر تغريدة، جاء نصها كالآتي:

"الأهلي تاج على رأسي ووسام على صدري، يكفي جماهيره العظيمة وما وجته منها من دعم وحب والله، أنتم أعظم شيء في الكون، وحقكم عليّا لو قصرت في يوم".

وتابع: "شكرًا لبيتي النادي الأهلي، ومجلس إدارته المحترم وزملائي، وشكرًا لأصغر عامل في النادي الأهلي".

سيظل إرتدائي لتيشرت النادي الأهلي تاج على رأسي ووسام على صدري يكفي جماهيره العظيمة وما وجدته منها من دعم وحب والله أنتم أعظم شئ في الكون وحقكم عليا لو قصرت في يوم

شكرا لبيتي النادي الأهلي ومجلس إدارته المحترم وزملائي وشكرا لأصغر عامل في النادي الأهلي .. دعواتكم — Saleh Gomaa (@SalehGomaa) December 5, 2020

وانتقل صالح جمعة لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا، بعد أن تم الاستغناء عن من جانب النادي الأهلي، لينضم للفريق الذي يخوض تجربته الأولى في تاريخه ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وغاب صالح جمعة خلال الفترة الأخيرة عن صفوف الأهلي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو الأمر الذي جعله خارج قائمة الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك.