بعد رباعية تشيلسي .. راشفورد يَعد الجماهير بالأفضل، وجيمس يحقق حلمه

نجوم مانشستر يونايتد يتحدثون بعد رباعية تشيلسي

أصر مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، على أن فريقه لم يقدم أفضل ما لديه في مباراته الافتتاحية لموسم البريميرليج ضد تشيلسي، وذلك رغم الفوز الساحق، الذي وصل قوامه لرباعية بلا هوادة.

وقال نجم المباراة بتوقيعه على هدفين من رباعية فريقه في مقابلة مع "سكاي سبورتس". "بداية جيدة، كان بالإمكان أن نكون أكثر حدة بعض الشيء، لكن هذه الأشياء تكون متوقعة في المباراة الأول، لكن في الشوط الثاني، كنا أكثر حدة كما نريد".

وعن التفاهم بينه وبين أنطوني مارسيال، والذي يتجلى في أخذ التوقيت المثالي في تبديل المراكز بينهما، قال "هذا يسهل علينا الأمور لأن أنطوني يجيد اللعب في المركزين (جناح أيسر ومهاجم صريح)، هذا يعطي المدرب خيارات أكثر"، لافتًا أنه "سواء كانت هناك مركزية أو لا، فهناك واجبات دفاعية أكثر في الجانب الأيسر، وما زال لدينا الوقت لنتحسن أكثر".

من جهة أخرى، أشاد بقوة وعقلية رفاقه، قائلاً "نلعب بكل ما لدينا من قوة، أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد على الهجمة المرتدة، فقط في بعض الأحيان لم تتم كما ينبغي، لكن الكثير منا من فئة الشباب، ويحتاجون مواصلة العمل على ذلك".

أما زميله دانيال جيمس، الذي كان موفقًا بتسجيل هدفه الأول في ظهوره الأول مع الفريق، فقال "من الصعب إيجاد كلمات تعبر عما بداخلي، كان حلمًا أن أذهب إلى اليونايتد وأسجل في ظهوري الأول، أولي قال لي أنني على أتم الاستعداد، ونصحني بالاستمتاع".

رقم قياسي لـ تشيلسي مع لامبارد لكنه ليس الذي انتظره بالتأكيد



هذه هي أكبر خسارة لتشيلسي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 🤦‍♂️ pic.twitter.com/ufVBWdIWKd — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 11, 2019

وختم "نفذنا ما كنا نتدرب عليه في الجولة الاستعدادية، بتنفيذ الضغط العالي كما يريد المدرب والعمل على استعادة الكرة سريعًا، وهذا بعدما تقدمنا 4-0، وبوجه عام. الوضع يبدو جيدًا هذا الأسبوع".