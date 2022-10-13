بعد رباعية الهلال .. صغار الاتحاد يلقنون النصر درسًا قاسيًا

يترنح فريق النصر تحت 17 عامًا في الدوري السعودي الممتاز، ويستقبل هزائم ثقيلة من منافسيه المباشرين.

الكلاسيكو جمع الاتحاد بالنصر اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي تحت 17 عامًا.

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وانتهت المباراة بتلقي صغار العالمي هزيمة ثقيلة بسداسية مقابل هدف وحيد، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالنادي الجداوي.

السداسية سجلها عبد الرزاق صولان عواجي، حسان بندر إدريس "هدفين"، نواف الجدعاني "هدفين" وطلال أبو بكر حاجي.

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بهذا الفوز ارتفع رصيد العميد للنقطة التاسعة في المركز السادس في جدول الترتيب، فيما يأتي العالمي بالمركز السابع بسبع نقاط.

وتأتي هذه الهزيمة الثقيلة بعد أسبوعين من تلقي النصر هزيمة ثقيلة أيضًا أمام الهلال برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة.

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