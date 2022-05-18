بعد دعم إدريسا .. كريستال بالاس يحقق مع نجمه!

قرر الفرنسي باتريك فييرا المدير الفني لنادي كريستال بالاس الإنجليزي فتح تحقيق مع السنغالي شيخو كوياتيه نجم الفريق، بعد أن دعم مواطنه إدريسا جاي لرفض خوض مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبلييه وارتداء ألوان دعم المثليين.

ورفض نجم وسط باريس سان جيرمان اللعب في المباراة التي فاز فيها فريقه يوم السبت الماضي بنتيجة 4-0، عندما ارتدى كل لاعبي الدوري الفرنسي قمصانًا خاصة مناهضة للتمييز.

ماذا حدث؟

حسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن فييرا يريد أن يعرف لماذا باد أن شيخو كوياتيه يدعم موقف زميله في منتخب السنغال، بعد أن نشر رسالة عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي يصفه فيها بأنه رجل حقيقي.

منشور لاعب وسط كريستال بالاس لم يعد مرئيًا، لكنه كتب فيه قبل حذفه: "نحن نؤيدك بصدق يا أخي".

ماذا قال فييرا؟

ومن جانبه قال مدرب كريستال بالاس عن الأمر: "سأتحدث معه وأحاول أن أفهم ما يعنيه بذلك، سأدعم أي شيء عندما يتعلق الأمر بمناهضة التمييز".

وأضاف: "إذا اضطررت إلى ارتداء قميص سأفعل ذلك شخصيًا، هناك الكثير من الضجيج، لقد كنت أقرأ الأخبار، ولم أشاهد أي نوع من التصريحات من باريس سان جيرمان أو أي نوع من التصريحات من اللاعبين، الناس يفترضون الأشياء".

وتابع: "لذلك قبل التوصل إلى أي استنتاجات، يجب أن نتأكد مما نتحدث عنه قبل القيام بأي شيء سلبي".

واختتم فييرا: "ما هو واضح مني ومن النادي أننا ندعم شيخو، ونحارب ونعارض أي نوع من التمييز، هذا هو بيت القصيد".

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