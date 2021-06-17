بعد دعمه لفلسطين .. آرسنال يحدد موقفه من تجديد عقد النني

تعرف على موقف آرسنال من تجديد عقد النني

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، على أن نادي آرسنال بدأ مفاوضات التجديد مع النجم المصري محمد النني، لاعب وسط الفريق اللندني، وذلك مع اقتراب انتهاء عقده.

وينتهي عقد محمد النني مع نادي آرسنال بنهاية الموسم المقبل، ويريد المدرب الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني للفريق، الحفاظ على خدمات اللاعب المصري.

وأشار موقع "فوتبول لندن" الإنجليزي إلى أن آرسنال بدأ بالفعل التفاوض مع النني من أجل تجديد عقده، وذلك منذ شهر أبريل الماضي، بناءً على رغبة من أرتيتا، الذي يرى في النني حلًا جيدًا في وسط ملعب "الجانرز".

الموقع الإنجليزي تحدث أيضًا عن التغريدة التي نشرها محمد النني خال شهر مايو الماضي، دعمًا للقضية الفلسطينية، أثناء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشدد الموقع على أن سبب تأخر إتمام تجديد عقد محمد النني مع نادي آرسنال، لا يرجع لهذه التغريدة، وأن المفاوضات سيتم استئنافها مع بداية الموسم القادم 2021-2022.

مسؤولو نادي آرسنال أكد على أن محمد النني حرًا في التعبير عن آرائه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، رافضين اتخاذ أي إجراء ضده، ولكن تحدث معه البعض من أجل تحذيره بشأن تداعيات المنشور الذي نشره، وهو ما تفهمه اللاعب.

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ولعب محمد النني مع نادي آرسنال 100 مباراة بجميع المسابقات، استطاع خلالها أن يسجل 5 أهداف، منها 62 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.