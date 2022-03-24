بعد دعمه فلسطين .. حكيمي يتضامن مع رفض بيليرين للحرب

أشاد المغربي أشرف حكيمي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالتصريحات التي أدلى بها هيكتور بيليرين ظهير نادي ريال بيتيس الإسباني، التي ندد خلالها بالحروب في منطقة الشرق الأوسط.

حكيمي، ورغم حالة التجاهل لتصريحات بيليرين، قرر تحية المدافع الإسباني على شجاعته عندما كان يتحدث عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأثارت تصريحات ظهير آرسنال السابق حالة من الجدل، حيث اتهم الشعوب الأوروبية بالعنصرية لتركيزها على قضية أوكرانيا وإهمال الحروب التي تتعرض لها عدد من الدول في الشرق الأوسط.

ماذا قال حكيمي؟

نشر حكيمي مقطع الفيديو الذي كان يتحدث فيه بيليرين، وكتب تعليقًا عليه عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي : "نجم داخل وخارج الملعب".

ما هي تصريحات بيليرين؟

أجرى ظهير ريال بيتيس مقابلة مع موقع "La Media Inglesa" الإسباني، أظهر خلالها اهتمامه بالعديد من قضايا المجتمع، وأدلى برأيه حول الصراع الدائر حاليا.

وقال: من الصعب جدًا رؤية أننا مهتمون بهذه الحرب أكثر من الحروب الأخرى".

وأضاف: "لا أعرف ما إذا كان ذلك بسبب أنهم أكثر شبهًا بنا أو لأن الصراع يمكن أن يؤثر علينا بشكل مباشر أكثر من الناحية الاقتصادية ومن حيث اللاجئين".

وتابع: "الحرب الفلسطينية تم إسكاتها تماما ولا أحد يتحدث عنها".

وأردف: "اليمن والعراق، الآن عدم قدرة روسيا على اللعب في كأس العالم هو شيء واجهته دول أخرى لسنوات عديدة".

ومضى يقول إن عدم الاهتمام بالصراعات الأخرى هو أمر عنصري.

وأكمل: "من العنصرية أن تغض الطرف عن صراعات أخرى والآن يكون لديك هذا الموقف".

وقال بيليرين في ختام تصريحاته: "كما أنه يعكس عدم التعاطف مع عدد الأرواح التي تُزهق في العديد من النزاعات، ونحن نعطي الأولوية لمن هم بالقرب منا".

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