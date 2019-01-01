بعد دخوله اهتمامات الأهلي.. الشماخي يقترب من تجديد عقده مع الإفريقي التونسي

الأهلي يسعى لضم مهاجم جديد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن موقف ياسين الشماخي لاعب الإفريقي التونسي، وإمكانية انضمامه للأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت تقارير قد ربطت بين الشماخي والانضمام للأهلي، في ظل بحث الأخير عن ضم مهاجم قوي بديلًا للمغربي وليد أزارو او مروان محسن بسبب تراجع مستواهم.

ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، على استمرار الأداء المميز للفريق في النصف الثاني من الموسم، بضم مهاجم قوي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الصباح نيوز" التونسية، أن الشماخي عقد جلسة مع مجلس إدارة الإفريقي التونسي، حيث اتفق على تجديد عقده.

وأشارت التقارير أن الشماخي اتفق مع الإفريقي على الحصول على المستحقات المتأخرة لدى النادي، ويجدد بعدها مباشرة عقده ليستمر في الإفريقي.

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وكان الأهلي يسعى لضم الشماخي من أجل تدعيم الهجوم، حيث يتواجد أيضًا بيلسينج إليكي مهاجم لوزيرن السويسري ضمن دائرة الاهتمامات.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز، بالعلامة الكاملة، حيث لم يفقد أي نقطة حتى الآن في مشواره.