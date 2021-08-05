بعد خلعه لقميص برشلونة .. "صورة" تحدد فريق ميسي القادم !

الخليفي يقاتل من أجل الصفقة

عاد اسم باريس سان جيرمان ليظهر من جديد، كأحد أهم الوجهات المحتملة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف.

ميسي أصبح لاعبًا حرًا منذ 30 يونيو الماضي، بعد نهاية عقده مع برشلونة، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن، ليعلن النادي الكتالوني عدم التجديد له بشكل نهائي.

وجاء ذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي، وتمنعه من تحمل التكاليف المادية لعقد ميسي الجديد، رغم موافقة اللاعب على التوقيع لمدة 5 سنوات.

إذاعة راديو "مونت كارلو" الفرنسية، أكدت أن باريس سان جيرمان يعتبر أحد أقوى المنافسين على ضم ميسي بعد رحيله عن برشلونة بالتنافس مع مانشستر سيتي.

وأشارت إلى أن باريس لا يمتلك حاليًا القدرة المالية الكافية لتغطية مبلغ التعاقد مع ميسي وراتبه، لكن ناصر الخليفي رئيس النادي يبحث عن حل.

وأكدت أن الخليفي يعيش حالة من التفاؤل في الوقت الحالي بشأن هذه الصفقة، ويؤمن بقدرته على جلب ميسي إلى حديقة الأمراء.

وعلى جانب آخر كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن المال لا يمثل مشكلة لباريس، وأن الأهم هو إقناع اللاعب بارتداء قميص الفريق.

وبهذه الطريقة فإن الصورة التي نشرها نيمار مع ميسي وأنخيل دي ماريا وماركو فيراتي ولياندرو باريديس من نجوم باريس، قد تعني وجود محاولات حقيقية للتفاوض مع ميسي من خلال بعض المقربين له.

البعض يرى أن الصورة لا تعني أي شيء، ومجرد لقطة تذكارية في عطلة، لكن ما أعلنه برشلونة الليلة يجعل الصفقة واردة بشكل كبير.

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