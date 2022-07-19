بعد خطفه من برشلونة .. ريال مدريد يتخلى عن نجم الشباب من جديد

ريال مدريد قرر التخلص من أحد أبرز النجوم الشباب في صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن بيع الجناح الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو إلى نادي ريال سوسييداد، في صفقة بقيمة 6.5 مليون يورو، مع احتفاظ النادي الملكي بحصة من حقوق اللاعب.

كوبو، صاحب الواحد والعشرين عامًا، يعد من النجوم الشباب الواعدين في الدوري الإسباني، لكنه لم يجد فرصة للعب بشكل منتظم مع ريال مدريد.

ويتطلع كوبو إلى الظهور بشكل مستمر مع ريال سوسييداد، خاصة وأن جدول النادي سيكون مزدحمًا في موسم 2022-23، باللعب في الدوري الإسباني والدوري الأوروبي.

كوبو إلى ريال سوسييداد

وأكد النادي الباسكي انتقال كوبو إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، وأن الصفقة متوقفة على إجراء الياباني الدولي للكشف الطبي.

وأوضح ريال سوسييداد عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "وصل تاكيفوسا كوبو في وقت متأخر من ظهر الإثنين لاستكمال انتقاله إلى ريال سوسييداد".

وأضاف: "اللاعب الياباني سيخضع لفحص طبي يوم الثلاثاء، وبمجرد الانتهاء سيوقع عقوده انتقاله إلى ريال سوسييداد وسيقدم رسميًا كلاعب جديد".

ويؤكد "جول GOAL" أن ريال سوسييداد اشترى 50% من بطاقة كوبو مقابل 6.5 مليون يورو.

فيما يملك ريال مدريد النصف الآخر من بطاقة اللاعب، ويمكن للنادي الملكي بيع النصف الآخر في وقت لاحق إذا ما رغب في ذلك.

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وصول كوبو إلى ريال مدريد من نادي طوكيو الياباني وهو بعمر 18 عامًا، بعد أن قضى ثلاث سنوات في أكاديمية نادي برشلونة.

وتم إجبار كوبو على الرحيل من "لا ماسيا" بسبب خرق النادي الكتالوني لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لانتقال اللاعبين القصر.

ولم يلعب كوبو أي مباراة بقميص الفريق الأول في ريال مدريد، لكنه خرج في سلسلة من الإعارات خلال المواسم الماضية.

وقضى كوبو منافسات موسم 2021-22 في صفوف نادي ريال مايوركا، حيث لعب 31 مباراة في كافة المسابقات، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف.