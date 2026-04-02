بعد خسارة فرصة المشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، تتلقى إيطاليا ضربة قاسية أخرى

يبدو أن كأس المرارة لم تفرغ بعد بالنسبة لإيطاليا. بعد أن غابت البلاد عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، تأتي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بأخبار سيئة لهذا البلد الجنوب أوروبي: إيطاليا مهددة بفقدان صفة البلد المضيف لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2032.

خسرت إيطاليا يوم الثلاثاء الماضي أمام البوسنة والهرسك في نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم (1-1، 4-2 بركلات الترجيح)، مما أدى إلى غياب البلاد عن ثلاث بطولات كأس العالم متتالية

بعد خيبة الأمل في زينيكا، يبدو أن الأزوري يصلون مرة أخرى إلى الحضيض، ويهدد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ألكسندر تشيفرين، في مقابلة مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، بإسقاط تنظيم بطولة كأس الأمم الأوروبية لعام 2032 عن إيطاليا.

تستضيف إيطاليا وتركيا البطولة معًا، ولكن لتحقيق ذلك، يجب تحسين البنية التحتية للملاعب وفقًا لسيفيرين.

"يجب تحديث الملاعب. وإلا لن يمكن تنظيم بطولة كأس الأمم الأوروبية لعام 2032 في إيطاليا"، وفقًا لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

لا يلقي سيفرين باللوم على الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC)، بل يشير بأصابع الاتهام إلى إدارة أخرى. "ربما يتعين على السياسيين الإيطاليين أن يتساءلوا عن سبب امتلاك إيطاليا لواحدة من أسوأ البنى التحتية لكرة القدم في أوروبا."

"المشكلة الأكبر التي تواجه كرة القدم الإيطالية هي العلاقة بين إدارة كرة القدم والسياسة. لو التزم الجميع بالقواعد، لكان بإمكان إيطاليا أن تصبح بطلة أوروبا مرة أخرى."