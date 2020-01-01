بعد خروج بنفيكا .. تصنيف الأندية يبشر بمجموعات الموت في دوري الأبطال

برشلونة من أكثر المتضررين..

تأكد التصنيف الأول والثاني للأندية في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021 على خلفية خروج بنفيكا من الدور الثالث من التصفيات، ليُنذر بمجموعات نارية بأتم معنى الكلمة.

وكان بنفيكا قد خرج من الدور الثالث بعد هزيمة مفاجئة على يد باوك سالونيك بهدفين لهدف، ليلتقي النادي اليوناني مع كارسنودار في الدور التمهيدي لتحديد المتأهل منهما إلى دور المجموعات.

خروج بنفيكا أكد التصنيفين الأول والثاني، حيث سيضم الأول أبطال الدوريات إلى جانب إشبيلية كونه بطلًا لبطولة الدوري الأوروبي.

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أما التصنيف الثاني، الذي كان بنفيكا ليكون فيه لو تأهل للمجموعات، فسيضم على رأسه برشلونة وأتلتيكو مدريد إلى جانب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وبوروسيا دورتموند وأياكس وشاختار.

بهذه الطريقة، يبدو أننا سنكون على موعد مع مواجهات نارية خصوصًا إذا علمنا أن أبطال الدوريات في التصنيف الأول هم بايرن ميونخ وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وبورتو وزينت.

على كل حال، لا يمكن لأندية من نفس الدول أن تلتقي مع بعضها البعض في دور المجموعات ولا في دور الـ16، لكن هذا لا يتوقع أن يؤثر على الندية التي ستنجم عن القرعة.

الجدير بالذكر أن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا سوف تقام في مدينة نيون يوم 1 أكتوبر المقبل.