بعد حل أزمة إيران.. تشافي يلحق ببعثة برشلونة قبل الكلاسيكو!

المدرب الإسباني سيتواجد في الكلاسيكو بصورة طبيعية

سينضم تشافي هيرنانديز إلى فريق برشلونة بعد أن حل أخيرًا المشاكل الإدارية التي منعته من السفر مع الفريق إلى الولايات المتحدة يوم السبت.

نتيجة لذلك، سيكون المدرب البالغ من العمر 42 عامًا على مقاعد البدلاء في الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم الأحد.

حيث سافر تشافي إلى مدريد في بداية الأسبوع من أجل حل المشاكل التي تواجدت بسبب الفترة التي قضاها في السد عندما كان لاعبًا ومدربًا للفريق القطري.

ماذا منع تشافي؟

أثناء عمله في النادي القطري، سافر تشافي إلى إيران عدة مرات، مما يعني أنه يحتاج تصريحًا خاصًا لدخول الولايات المتحدة.

وبالتالي تغيب تشافي عن تواجده مع بعثة الفريق المتواجدة في أمريكا، وظل في إسبانيا في محاولات لحل تلك الأزمة.

ووفقًا لقناة "tv3"، غادر تشافي مدريد أخيرًا متجهًا إلى الولايات المتحدة بعد حل تلك الأزمة، ومن المتوقع أن يهبط في ميامي صباح الخميس، قبل السفر مع الفريق إلى لاس فيجاس.

ويكون بذلك غاب تشافي عن خمسة أيام من المعسكر التدريبي وأربعة أيام من التحضير للفريق، حيث قاد تلك العمليات شقيقه، أوسكار هيرنانديز.

ماذا عن فترة برشلونة التحضيرية؟

حتى الآن لعب فريق برشلونة في مواجهة وحيدة كانت يوم الأربعاء ضد فريق إنتر ميامي، وانتصر فيها البلوجرانا بسداسية دون رد.

فيما يواجه الفريق الكتالوني غريمه التقليدي ريال مدريد يوم الأحد القادم، ثم مواجهة فريق يوفنتوس الإيطالي في الأربعاء القادم.

وسيكون تشافي حاضرًا على خط الفريق في المواجهتين القادمتين بصورة طبيعية بعد أن حل أزمته في دخول الولايات المتحدة الأمريكية.