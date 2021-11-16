بعد حادث دراجة.. فان خال يقود تدريبات هولندا من عربة جولف

اعترف لويس فان خال المدير الفني لمنتخب هولندا بأنه يعاني من ألم شديد بعد تعرضه لحادث دراجة، لم يترك له أي خيار سوى قيادة تدريبات "الطواحين" من عربة جولف.

ويستعد منتخب هولندا لمباراته المصيرية أمام النرويج، في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والتي تقام في روتردام مساء الثلاثاء.

منتخب هولندا يمكن أن يحجز بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم 2022 بالفوز على النرويج، فيما سيكون التعادل كافيًا بشرط عدم فوز تركيا على الجبل الأسود.

ماذا حدث مع فان خال؟

تم نقل مدرب منتخب هولندا إلى المستشفى بعد سقوطه عن دراجته بالقرب من فندق الفريق يوم الأحد.

تم تشخيص فان خال، 70 عامًا، في وقت لاحق بإصابة في الفخذ، واضطر إلى حضور المؤتمر الصحفي الأخير عبر الفيديو، بعد أن كان جالسًا على كرسي متحرك.

🇳🇱 Louis van Gaal arrived in a golf buggy and watched the Netherlands training session from his buggy after he fell off his bike yesterday pic.twitter.com/xuIGIbiwVZ — Football Daily (@footballdaily) November 15, 2021

ماذا قال فان خال؟

واضطر فان خال إلى تدريب منتخب هولندا من عربة جولف بعد الحادث، حيث قال للصحفيين قبل مباراة النرويج: "جسديًا أنا لست جيدًا، لكن رأسي لا يزال يعمل، أشعر بألم شديد، ولهذا كنت في عربة جولف أثناء التدريب".

وأضاف: "لا يزال بإمكاني فعل كل شيء، وقمت بكل الاستعدادات التي كانت سأقوم بها في العادة".

ما هو رد فعل فان دايك؟

من جانبه، ظهر فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا أمام وسائل الإعلام، وأعرب عن ارتياحه لحقيقة أن فان خال تمكن من العودة إلى مهامه الطبيعية.

وردًا على سؤال حول تأثير خبر إصابة المدرب على غرفة الملابس، قال فان دايك: "لقد كانت صدمة بالتأكيد، نحن سعداء بأنه قادر على قيادتنا ولم يؤثر ذلك كثيرًا على الاستعدادات".

واختتم فان دايك: "لقد ترأس اجتماعًا هامًا للفريق ولا يزال يرشدنا، لا يزال فان خال حريصًا على الوصول إلى كأس العالم".

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