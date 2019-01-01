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بعد جودين.. إنتر ميلان يقترب من هيريرا كثاني صفقاته المجانية

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إنتر ميلان يواصل تعاقداته المجانية وفقًا لسياسية جيوسيبي ماروتا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

اقترب إنتر ميلان من التعاقد مع نجم وسط ميدان بورتو هيكتور هيريرا في صفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية عقده مع ناديه البرتغالي بنهاية الموسم الحالي.

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وكان إنتر ميلان قد قطع شوطًا كبيرًا في ضم المدافع الدولي الأوروجوياني دييجو جودين أيضًا في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم، بعد نهاية عقده مع أتلتيكو مدريد.

ويعتبر لاعب الوسط البرازيلي هيريرا محط اهتمام عدد من الأندية الأخرى على رأسها نادي روما الذي يتابع اللاعب عن كثب في الفترة الأخيرة.

ويرتبط إنتر ميلان بمفاوضات أخرى مع لوكا مودريتش جوهرة وسط ملعب ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم لعام 2018، ما يجعله يبحث عن تدعيمات أخرى في الوسط.

وتعتبر هذه هي السياسة التي يتبعها الرئيس التنفيذي الجديد لإنتر ميلان في تعاقداته دائمًا، حيث قام بنفس هذه التعاقدات المجانية مع سامبدوريا وفي مشروعه الأبرز مع يوفنتوس.

يذكر أن هيكتور هيريرا قد صرح من قبل برغبته في الانتقال إلى الدوري الإيطالي والذي يعتبره الدوري المفضل له، مما يقربه من إنتر بشكل كبير.  

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