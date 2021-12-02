بعد جدل كبير.. تحديد موعد المباراة الأولى لرانجنيك مع مانشستر يونايتد

نجح مانشستر يونايتد في إنهاء أزمة وصول رالف رانجنيك لتدريب الشياطين الحمر، وتحدد أخيرًا موعد جلوسه على مقعد السير أليكس فيرجسون بصورة رسمية.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن تعيين رانجنيك مدربًا للفريق بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم خلفًا لأولي جونار سولشاير، غير أن مايكل كاريك كان من أدار مباراتي فياريال وتشيلسي الأخيرتين.

سبب تأخر وصول المدرب الألماني إلى مانشستر يونايتد كان تصريح العمل وإجراءات التأشيرة، لكن تم تدبير الأمور في الساعات القليلة الماضية.

كيف حُلت أزمة رانجنيك مع مانشستر يونايتد؟

وذكرت تقارير الصحف الإنجليزية أن رانجنيك قد تحصل صباح الخميس على تصريح العمل من السلطات الإنجليزية أخيرًا.

صاحب الـ63 عامًا لم يتحصل على تصريح العمل في البداية لأنه لم يعمل بشكل كافٍ على مدار الخمس سنوات الماضية.

وبعد خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي، بات لزامًا على أي مواطن من خارج البلاد الحصول على تصديق الهيئة الحاكمة إذا ما أراد العمل في كرة القدم الإنجليزية.

في النهاية وبعد تعقد الأمور، منحت لجنة استثناءات الاتحاد الإنجليزي الموافقة على تعيين رانجنيك باعتباره مرشحًا من الطراز الرفيع يمكنه المساهمة في تطوير كرة القدم الإنجليزية بشكل كبير.

ما هي المباراة الأولى لرالف رانجنيك مع مانشستر يونايتد؟

سيتواجد المدرب الألماني في مدرجات ملعب أولد ترافورد يوم الخميس كمجرد متابع لمباراة مانشستر يونايتد وآرسنال، وستكون مهمة إدارة اللقاء في يد مايكل كاريك.

يوم الجمعة، سوف يقود رانجنيك التدريب الأول له مع مانشستر يونايتد، كما سيعقد المؤتمر الصحفي الأول له، والذي سيكون نفسه مؤتمر مباراة كريستال بالاس، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

الأزمة الوحيدة التي قد تظهر في الساعات المقبلة تتعلق بمساعدي رانجنيك، فالألماني قد يريد جلب ثنائي من خارج إنجلترا، بينما تريد إدارة المانيو استمرار الثلاثي كاريك وكيران ماكينا ومايك فيلان.

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