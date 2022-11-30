بعد ثمانية أيام في الحجز وجراحتين .. إطلاق سراح ياسر الشهراني

لاعب المنتخب السعودي تعرض لإصابة قوية أنهت مشواره في كأس العالم قطر 2022

أنهى ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر المنتخب السعودي والهلال، مرحلة المتابعة الطبية في مستشفى الحرس الوطني، اليوم الأربعاء، بعد ثمانية أيام قضاها بين مستشفيات قطر والسعودية.

لاعب الزعيم كان قد أصيب في 22 من نوفمبر الجاري، خلال مواجهة الأخضر أمام نظيره الأرجنتيني في افتتاح مشوارهما في كأس العالم قطر 2022.

وأعلن المركز الإعلامي للمنتخب السعودي رسميًا، مغادرة الشهراني للمستشفى اليوم، بعد استقرار حالته والحصول على موافقة الجهاز الطبي للأخضر.

وتقرر أن يخضع الظهير الأيسر للمتابعة الطبية اليومية، خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى اكتمال شفائه.

يذكر أن الشهراني خضع لجراحة في غدة البنكرياس ومن بعدها جراحة في الوجه، خلال الأيام الماضية في مستشفى الحرس الوطني، بعدما أصيب في كرة مشتركة مع حارس الأخضر محمد العويس، افقدته الوعي لبضع ثواني على أرض الملعب.