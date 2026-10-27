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زهيرة عادل

بعد ثمانية أشهر من المناشدة المؤثرة لخادم الحرمين وولي العهد .. محمد الدعيع يكشف تطورات علاج شقيقه عبدالله خارج المملكة السعودية

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عبدالله الدعيع يعاني من مرض لم يكشف عن تفاصيله بعد..

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في رسالة مطولة عبر حسابه على منصة "إكس"، تحدث من جديد محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى المنتخب السعودي والهلال، عن مستجدات مرض شقيقه النجم الأسبق "عبدالله"، مؤكدًا الاستجابة لمناشدته السابقة، وخضوع الأخير للعلاج حاليًا في ألمانيا.

ما القصة؟

في أواخر فبراير 2026، كشف محمد الدعيع عن مصارعة عبدالله المرض، دون أزاحة الستار عن طبيعة مرضه بالتحديد أو ما يعانيه.

وفي رسالة مؤثرة عن الأخوة وعلاقتهما سويًا، ناشد حينها "الأخطبوط"، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، لإصدار فرمان بسفر شقيقه إلى الخارج، لتلقي العلاج على حساب الدولة أو لرعايته في الداخل.

وبعد ثمانية أشهر من تلك المناشدة، أكد الدعيع بداية رحلة العلاج في ألمانيا بالفعل..

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تطورات علاج عبدالله الدعيع

محمد الدعيع في رسالته الجديدة، التي كتبها اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على منصة "إكس"، واصل تحفظه عن الكشف عن طبيعة مرض عبدالله، لكنه توجه برسالة شكر مطولة لكل من ساهم في بداية علاجه حاليًا في ألمانيا.

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وجاء نص رسالة أسطورة حراسة مرمى الكرة السعودية كالتالي:

كل الشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين والدنا الملك سلمان وسمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان ولحكومتنا الرشيدة على ما يولونه من رعاية واهتمام بأبناء هذا الوطن الغالي وحرصهم الدائم على صحة المواطن وتوفير العلاج له داخل المملكة وخارجها.

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ونخص بالشكر قيادتنا الحكيمة على توجيهها الكريم بعلاج أخي الغالي و الاب الروحي عبدالله الدعيع أبو فواز في ألمانيا سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والعز والرخاء.

كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على وقفته الصادقة واهتمامه المستمر طوال فترة مرض أخي عبدالله سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

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نسأل الله أن تكون رحلة علاجك رحلة شفاء وعافية وأن تعود إلينا سالمًا معافى و تقرّ بك العيون وتفرح بك القلوب.

حفظ الله قيادتنا الرشيدة وأدام عز المملكة العربية السعودية وجزاهم الله عنا وعن كل مواطن خير الجزاء.

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ولا تنسونا من دعواتكم لسيد حراس آسيا أبو فواز بالشفاء العاجل وأن يلبسه الله ثوب الصحة والعافية ويرده إلى وطنه سالمًا معافى بإذن الله.



مسيرة عبدالله الدعيع في الملاعب

طوال مسيرته الكروية، مثّل عبدالله الدعيع ناديي الطائي والهلال فقط، قبل الاعتزال عام 1997، بعد خمس سنوات من انتقاله لنادي العاصمة.

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وتوج الدعيع الأكبر بعدة بطولات مع الهلال، منها الدوري السعودي 1995-1996، وكأس آسيا 1997.


لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!

كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.

بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري. 

ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.

وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.

أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.

وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.

ومن ينسى "نطحة زيدان" الشهيرة لماركو ماتيراتزي في نهائي المونديال!

كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا. 

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