بعد ثلاثية فيورنتينا .. جماهير ميلان تجلد اللاعبين ومجلس الإدارة

الجماهير لم تتحمل مأساة الأحد بعد رصاصة الرحمة الأخيرة من فرانك ريبيري

عبرت جماهير ميلان عن غضبها الشديد من اللاعبين والمدرب ماركو جيامباولو، وقبلهما مجلس الإدارة، بعد الهزيمة المذلة، التي مني بها الفريق على يد ضيفه فيورنتينا بنتيجة 1-3 في واحدة من مواجهات الجولة السادسة للدوري الإيطالي.

وبحسب ما ذكره مراسل شبكة قنوات (be IN) حسين ياسين، فإن الجماهير لم تفرق هذه المرة في جلد وانتقاد الجميع بدون استثناء، لافتًا إلى أن أكثر من تعرض لصافرات الاستهجان كان اللاعب سوسو، وكذلك رودريجيز.

وأكد المراسل أن حملة الغضب طالت كذلك المسؤولين عن التعاقدات، بما فيهم الأسطورة باولو مالديني، وكل أعضاء مجلس الإدارة، وذلك دون نسيان المدرب جيامباولو، الذي نال نصيبه كالعادة من الانتقادات.

ويمر ميلان بفترة صعبة، تظهر بوضوح على نتائجه، التي أسفرت حتى الآن عن انتصارين وأربع هزائم في أول ست جولات في جنة كرة القدم، وهو ما تسبب في انفجار الغضب الجماهيري داخل "سان سيرو" مساء الأحد، اعتراضًا على تدهور أحوال الفريق.