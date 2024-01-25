بعد تورطها في الأزمة .. والدة ألفيش ترد على أخبار خضوعها للمحاكمة!

والدة النجم البرازيلي تتحدث لأول مرة بعد تورطها في قضية نجلها

ردت لوسيا ألفيش والدة داني ألفيش على أخبار إمكانية خضوعها للمحاكمة بعدما ورطت نفسها بنشر فيديو للفتاة التي ادعت اعتداء المدافع البرازيلي عليها.

نجم برشلونة السابق يتواجد في السجن منذ 20 يناير 2023 بعدما تم إلقاء القبض عليه بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة كانت تبلغ 23 سنة في ذلك الوقت في ملهى ساتون الليلة في برشلونة.

لوسيا نشرت مقطع فيديو في 30 ديسمبر الماضي عبر السوشيال ميديا يتضمن صورًا للضحية المزعومة وهي ترقص مع بعض أصدقائها وتحتفل بعيد ميلادها، وقد أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن الفتاة قررت تقديم شكوى للمحكمة بسبب نشر هذه الصور التي تنتهك حياتها الشخصية، خاصة وأن المحكمة حظرت القيام بذلك بشكل صريح، مشيرة إلى أنه قد يتم اتهام والدة اللاعب البرازيلي بإفشاء أسرار خاصة وهي جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.

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والدة ألفيش نشرت صورة عبر إنستجرام تتضمن صورة لها ولابنها وصورة أخرى لامرأة وقد كُتب عليها "حصريًا، الدكتورة جراتزييلي كيروش هي محامية والدة داني ألفيش"، وقد كتبت معلقة "لم أرتكب أي جريمة، سيتم إثبات الحقيقة، ما علينا سوى الانتظار".

جدير بالذكر أن محاكمة ألفيش ستنعقد بشكل رسمي في فبراير المقبل، ولن يتم الاستماع لأقوال الضحية فقط بل أيضًا والدتها وبعض الشهود.