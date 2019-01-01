بعد توديع دوري أبطال أوروبا - نيمار يسافر إلى قطر

لماذا يتواجد نيمار في قطر خلال الأيام المقبلة؟

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سفر البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الدوحة في قطر لأجل إتمام عملية الشفاء والعودة من الإصابة.

نيمار غاب عن هزيمة باريس سان جيرمان من مانشستر يونايتد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وتواجد في المدرجات.

وقال سان جيرمان في تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع "تويتر" إنّ نيمار سوف يتواجد لثلاثة أيام في قطر لمحاولة تسريع عملية التعافي من الإصابة في أكاديمية "أسباير".

وأوضحت أنّ اللاعب سيتواجد معه طاقم طبي تابع لنادي باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أنّ صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، تواجد في الدوحة أيضًا لأجل إيجاد وسيلة للتعافي من إصابة في الركبة دون اللجوء إلى عملية جراحية.

🆕📍 تقرير طبي:@neymarjr سيسافر الليلة إلى @Aspetar في قطر، حيث سيمكث 3 أيام كما كان متفقاً عليه في البروتوكول الأولي. وسيخضع لفحص شامل بعد 6 أسابيع من إصابته. سيكون برفقته فريق طبي تابع للنادي الباريسي. — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) March 7, 2019

نيمار مهدد بالعقوبة والغياب عن مباريات في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد هجومه الحاد على حكم مباراة مانشستر يونايتد.

باريس سان جيرمان ودّع بطولتي كأس الرابطة ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري.