بعد تهديد بيكيه .. تشافي يختار صمام أمان برشلونة

تشافي يختار دفاع برشلونة في الموسم القادم

يريد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة تكوين فريق تنافسي، من أجل عودة البرسا للمنافسة على البطولات من جديد بعد موسم مخيب للآمال.

ويرى تشافي جول كوندي مدافع نادي إشبلية قطعة رئيسية لتعزيز دفاع الفريق، لكن تظل عقبة الأزمة المالية تقف بين النادي وطلباته في سوق الانتقالات.

جول كوندي يعتبر هدف رئيسي أيضًا لنادي تشيلسي، وتقدر قيمة المدافع الفرنسي بحوالي 60 مليون يورو.

كوندي ركيزة الدفاع الأساسية

تشافي يعتبر جول كوندي ركيزة أساسية في دفاع برشلونة، بسبب خبراته في الدوري الإسباني مع إشبيلية والأداء العالي الذي يقدمه منذ اللعب في إسبانيا.

برشلونة مرتبط بالتعاقد مع أندرياس كريستنسن في صفقة انتقال حر قادمًا من تشيلسي، لكن تشافي يريد أن يكون رونالدو أراخو وكوندي قلبي دفاع البلوجرانا للموسم القادم.

وفقًا لتقرير جريدة "سبورت" الإسبانية، تشافي أخبر جيرارد بيكيه أنه لن يكون ضمن خططه ونصحه بالرحيل، كذلك ينوى النادي لفسخ تعاقده مع الثلاثي صامويل أومتيتي، وكليمان لينجليت وأوسكار مينجيزا، فيما سيبقى إريك جارسيا كبديل.

كوندي ينتهي عقده مع إشبيلية في عام 2024 وأنضم اللاعب الفرنسي إلى النادي الأندلسي قادمًا من بوردو.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا خاض 133 مباراة بقميص إشبيلية وسجل تسعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وأكد التقرير الإسباني إن نادي إشبيلية ليس في عجلة من أمره في المفاوضات، حيث باع دييجو كارلوس إلى أستون فيلا مقابل 30 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن إشبيلية يتوقع بيع كوندي مقابل 60 مليون يورو هذا الصيف.

برشلونة يبحث عن حلول إقتصادية من أجل دخول سوق الانتقالات الصيفية الجاري وتدعيم تشكيلته، لكن تظل الأزمة المالية عائق بين النادي وأهدافه.

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