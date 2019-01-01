بعد تهديدات رئيس الزمالك - أمير مرتضى: لا نرغب في ضم ياسر إبراهيم

الفارس الأبيض لا يحتاج لمدافعين وفقًا لتأكيدات المشرف على الكرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نفى أمير مرتضى؛ المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، نية ناديه التعاقد مع ياسر إبراهيم؛ مدافع سموحة السكندري، مؤكدًا أن الفارس الأبيض لا يحتاج لتدعيمات في خط دفاعه.

وكان رئيس القلعة البيضاء قد هدد اللاعب بالإيقاف حال توقيعه لأهلي، موضحًا أن المدافع قام بتوقيع عقود ارتداء القميص الأبيض خلال الفترة الماضية.

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أمير قال، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "ضم ياسر إبراهيم غير مطروح، لم نتفاوض معه، لأننا لا نحتاج لضم مدافعين جدد، لدينا رباعي دفاع مميز، لذلك على الأقل في يناير لن نضم مدافعين، وفي نهاية الموسم سوف نناقش الأمر مع جروس؛ المدير الفني".

وأضاف: "حتى الآن لم نضم سوى المغربي خالد بوطيب، قد نضم لاعب آخر وربما لا، سنعقد جلسة مع المدرب لمناقشة الأمر".

يذكر أن ياسر إبراهيم لعب من قبل لصالح الزمالك موسم 2013-2014، قادمًا من المنصورة، وخاض معه عشر مباريات فقط.

وفي موسم 2014-2015 تمت إعارة المدافع لسموحة، قبل أن يقوم النادي السكندري بشرائه نهائيًا في نهاية الموسم.