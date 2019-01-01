بعد تقديم موعد نهائي كأس الملك - الاتحاد السعودي يفكر في تأجيل جولة بالدوري

هل سيتم الإعلان عن تأجيل جولة بالدوري السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تدرس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل الجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المواعيد المحددة للجولة 27 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، هي أيام 11 و 12 و 13 أبريل الجاري.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قرار تأجيل المباراة، جاء لإقامة مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

🌀- نور الدين أمرابط قد يغيب 3⃣ أسابيع بسبب الإصابة، حسبما ذكرت التقارير الصحفية.🗞️ pic.twitter.com/hFEenwftbg — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 7, 2019

الهلال سيواجه التعاون يوم 11 أبريل بالعاصمة السعودية الرياض، ومباراة اتحاد جدة أمام النصر ستقام يوم 12 من نفس الشهر في جدة.

جاء ذلك بعدما قررت لجنة المسابقات بتقديم موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليقام يوم 26 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن تلك التعديلات خلال الساعات القليلة المقبلة.