بعد تقدمه بطلب للرحيل .. برشلونة يُحدد سعر خروج المنبوذ

أفادت تقارير صحافية إسبانية، أن صانع ألعاب برشلونة فيليب كوتينيو، رفع الحرج عن مجلس إدارة النادي، بالتقدم بطلب لمغادرة "كامب نو" مع فتح سوق الانتقالات الصيفية.

ومنذ قدوم الدولي البرازيلي من "أنفيلد روود" مقابل رسوم ضخمة تخطت حاجز الـ140 مليون جنيه إسترليني في شتاء 2018، لم يترك البصمة المتوقعة أو المنتظرة منه، الأمر الذي جعل جماهير الكتلان تضغط وتطالب الإدارة بالتخلص منه.

وفي خضم الشائعات التي تتحدث عن إمكانية رحيله ووجهته المحتملة بعد تجربته غير الناجحة مع بطل الليجا في آخر عامين، ذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن لاعب ليفربول السابق، هو من أبلغ النادي برغبته في الرحيل، على أمل أن يعثر على ناد يساعده على استعادة الصورة البراقة التي كان عليها مع فريقه الإنجليزي السابق.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" نقلاً عن المصدر الإسباني، فإن إدارة البرسا استقبلت طلب صاحب الـ26 عامًا بصدر رحب، لكن مشكلته الوحيدة، تكمن في ندرة الأندية القادرة على شراء عقده بمبلغ ضخم، بعد المستوى المأساوي الذي ظهر عليه في الموسم المنقضي.

ولفت التقرير، أنه على الرغم من أن عملاق الليجا أنفق حوالي 124 مليون بالعملة البريطانية لضمه من أحمر الميرسيسايد قبل عام ونصف، إلا أن الإدارة الكاتلونية على أتم الاستعداد لتخفيض مبلغ خروجه لأقل من 100 مليون، لإغراء الأندية المحدودة القادرة على دفع مبلغ كهذا في لاعب قدم مستوى للنسيان على مدار عام ونصف.