بعد تفشي فيروس كورونا .. الدوري الإنجليزي يحسم قراره النهائي

حسمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز موقفها من تأجيل المباريات، خلال الفترة المقبلة، بعد تفشي فيروس كورونا داخل الأندية.

بعض التكهنات قد انتشرت حول إمكانية تأجيل الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تنطلق الأسبوع المقبل.

وكانت الجولة الـ 19 شهدت تأجيل 6 مباريات، بواقع 5 مباريات يوم السبت، ومباراة يوم الأحد، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كيف جاء قرار رابطة الدوري الإنجليزي؟

أعلنت رابطة الدوري في بيان عبر موقعها الرسمي استمرار مباريات البريميرليج خلال الفترة المقبلة دون تأجيل والالتزام بالجدول الذي تم وضعه قبل انطلاق المسابقة.

وجاء البيان كالآتي: "تم التأكيد في اجتماع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم على أنه مع الاعتراف بوجود عدد من الأندية التي تعاني من تفشي وتحديات فيروس كورونا، فإن النية الجماعية للدوري هي مواصلة الجدول الزمني الحالي للمباريات حيثما أمكن ذلك بأمان".

وأضاف: "تظل صحة ورفاهية جميع المعنيين على رأس أولوياتنا وستواصل الرابطة مراقبة إرشادات الصحة العامة، مع المضي قدمًا دائمًا بحذر".

وتابع البيان: "تمت مناقشة مجموعة من القضايا في اجتماع ظهر اليوم، بما في ذلك تكييف عملية تأجيل الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب كوفيد 19 في ظل وجود متحور جديد (أوميكرون)".

كيف هو الوضع الحالي في الدوري الإنجليزي من حيث التطعيمات؟

بحسب البيان، أكدت الرابطة لأنديتها اليوم أن 92 % من اللاعبين وموظفي الأندية تلقوا جرعة أو اثنتين أو ثلاث جرعات من التطعيمات ضد كوفيد -19، وكان 84 % من اللاعبين في رحلة التطعيم.

كما أنه سيتعين على اللاعبين الذين تناولوا جرعة واحدة أو جرعتين انتظار الفترة الزمنية المناسبة قبل تلقي التطعيم الثاني أو التطعيم التعزيزي.

وحتى الآن، لن يتم تقديم تفاصيل محددة عن الأندية أو الأفراد من قبل الدوري على أن يتم الإعلان عن معدلات تطعيم اللاعبين في نهاية كل شهر، بدءًا من يناير.

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