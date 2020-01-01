بعد تعيينه مديرًا تنفيذيًا .. ماذا حدث خلال أول حديث لعبد الغني مع لاعبي النصر؟
طالب حسين عبد الغني، المدير التنفيذي الجديد لنادي النصر، لاعبي فريقه بضرورة التركيز خلال المباريات القادمة، بهدف إسعاد الجماهير خلال الفترة المقبلة.
وقرر مجلس إدارة النصر، برئاسة صفوان السويكت، الموافقة على استقالة عبد الرحمن الحلافي المشرف العام بنادي النصر، وتعيين حسين عبد الغني مديرًا تنفيذيًا.
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عبد الغني تسلم مهمته رسميًا يوم أمس الثلاثاء، حيث قرر عدم الحديث مع اللاعبين أو النقاش معهم في أي شيء، إلا بعد مباراة أبها المقبلة بالدوري السعودي للمحترفين.
وأكدت تقارير صحفية، على أن عبد الغني وجه رسالة إلى لاعبي النصر، قبل تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة أبها: "سنلعب مباراة مهمة أمام فريق أبها، علينا أن نظهر بشكل أفضل عن المباريات السابقة".
عبد الغني قال للاعبي النصر: "نحن مثل العائلة الواحدة هنا بنادي النصر، وما فات من مسابقة الدوري قليل ويتبقى الكثير، وسنعود إلى المنافسة مجددًا على صدارة الدوري، ولكن عليكم أن تظهروا إمكاناتكم كلها، لإسعاد الجماهير".
النصر يستعد لمواجهة أبها مساء غدٍ الخميس، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك في ختام مباريات الجولة.