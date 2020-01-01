بعد تعليمات فايلر - الأهلي يعود لمفاوضات ضم أحمد حجازي

الأهلي يسعى للحصول على توقيع أحمد حجازي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن محاولة الأهلي لضم أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان حجازي لاعبًا في النادي الأهلي قبل أن يغادر إلى الدوري الإنجليزي وتقديم مستويات رائعة رفقة ويست بروميتش ألبيون.

ويسعى الأهلي منذ فترة كبيرة استعادة خدمات أحمد حجازي لتدعيم صفوف الدفاع بعد أن تعرض بعض اللاعبين في هذا المركز للإصابات.

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ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن الأهلي جدد مفاوضاته خلال الأيام الأخيرة مع حجازي من أجل ضمه.

وأشارت التقارير إلى أن تجديد المفاوضات مع حجازي جاء رغبة للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد أن أبدى إعجابه بأداء اللاعب.

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وكان حجازي من الأفضل بين مدافعين مصر ويحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل منتخب مصر طوال السنوات الماضية بسبب أداءه القوي.