بعد تعليق نشاطه - الوحدات يبلغ فيفا بتجاوزات الاتحاد الأردني

عدي زهران أشعل غضب الوحدات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر مجلس إدارة نادي الوحدات الأردني رسميًا، تعليق نشاطه، احتجاجًا على قرارات اتحاد الكرة، واصفًا إياها بالظالمة.

ويأتي قرار الوحدات في ظل إلغاء اتحاد الكرة عقوبة الإيقاف الموقعة على عدي زهران؛ لاعب الفيصلي، لمدة ست سنوات، وقرر تقليصها إلى خمس مباريات فقط.

العقوبة كانت قد وقعت على اللاعب، نظرًا لقيامه بإشارات بذيئة باتجاه جمهور الوحدات في لقاء الكلاسيكو بينهما.

عقوبات مغلظة من الاتحاد الأردني على الفيصلي والوحدات

وأكد زيد أبو حميد؛ عضو مجلس إدارة الوحدات، في تصريحاته لقناة "الكأس" القطرية أن ناديه سيبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بكافة تجاوزات لجان اتحاد الكرة خلال أيام، موضحًا أنه تم رصد جميع المخالفات.

يذكر أن لقاء الكلاسيكو كان قد انتهى بفوز الفيصلي بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد عمان الدولي، ضمن الجولة الـ16 من الدوري المحلي.

ويحتل الوحدات المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق ست نقاط عن الفيصلي، صاحب المركز الثاني.