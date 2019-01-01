الانتقالات
الانتقالات

بعد تعقيدات صفقة لوكاس هيرنانديز - بايرن ميونخ ينافس ريال مدريد على مدافع إسبانيول

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GETTY IMAGES
تعرف على خطة بايرن ميونخ البديلة حال فشل التعاقد مع لوكاس هيرنانديز
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

وضع نادي بايرن ميونخ الألماني خطة بديلة حال فشل في التوقيع مع لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل.

التقارير الصحفية تؤكد رغبة البافاري في كسر الشرط الجزائي في عقد هيرنانديز وضمه للفريق.

وقال صحيفة "بيلد" الألمانية إنّ إدارة بايرن ميونخ قررت صرف 255 مليون يورو في سوق الانتقالات المقبلة ووضعت التعاقد مع مدافع أولوية قصوى في ظل تراجع مستوى جيروم بواتينج وماتس هوملز.

وأشارت إلى أنّه في حال فشل ضم لوكاس مقابل 80 مليون يورو فسوف يتعاقد مع ماريو هيرموسو، مدافع إسبانيول، والمطلوب في ريال مدريد الإسباني.

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وكان رئيس أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، قد نفى في وقت سابق إمكانية رحيل الدولي الفرنسي.

ولن يتمكن الروخي بلانكوس من منح اللاعب عقدًا جديدًا وزيادة راتبه تجنبًا لمخالفة قانون اللعب المالي النظيف وسوف يضطر للانتظار حتى يوليو المقبل.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يراقب أيضًا لاعب بورتو، إيدير ميليتاو، ويحاول ضمه في يناير الجاري أو بنهاية الموسم.

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