بعد تعقد مفاوضات ألونسو .. برشلونة يتجه للخيار الأقل تكلفة!

سعره منخفض للغاية

يواصل نادي برشلونة الإسباني، محاولاته لتجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن استعدادًا للموسم الجديد، ويضع خط الدفاع ضمن أهم أولوياته وبالتحديد مركز الظهير الأيسر.

برشلونة أعلن أمس، الخميس، عن تعاقده مع الفرنسي جول كوندي من إشبيلية بعد صراع محتدم مع تشيلسي، والآن حان دور تدعيم الجبهة اليسرى بمنافس للمدافع المخضرم جوردي ألبا.

المفاوضات مع ماركوس ألونسو مدافع تشيلسي أصبحت صعبة والصفقة مهددة بالفشل، ونفس الأمر بالنسبة لخافي جالان لاعب سيلتا فيجو بسبب مطالبة ناديه بـ18 مليون يورو، لذلك قرر برشلونة التفاوض مع خيار أقل تكلفة.

من هو الظهير الأقرب لبرشلونة؟

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن المدرب تشافي هيرنانديز يريد التعاقد مع ظهيرين واحد أيمن والآخر أيسر، واستقر على سيزار أثبيليكويتا بالجانب الأيمن.

وأما بالنسبة للناحية اليسرى فقد وجه برشلونة أنظاره نحو يوهان موخيكا لاعب إلتشي البالغ من العمر 29 سنة والذي تم استهدافه من قبل أتلتيكو مدريد وإشبيلية.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب يمكنه الرحيل عن إلتشي مقابل 5.5 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده مع ناديه.

ويتمتع موخيكا بسمعة جيدة في مركز الظهير الأيسر بالدوري الإسباني، وأثبت قيمته وجودته على المستوى الدولي مع كولومبيا وكذلك في جيرونا قبل انتقاله لأتالانتا الذي انضم له ولم ينجح بالشكل المطلوب ليعود إلى إسبانيا من جديد.

وأشارت "موندو" إلى عرض فكرة التعاقد مع سيرخيو ريجيلون مدافع ريال مدريد السابق وتوتنهام الحالي على برشلونة، لكن النادي الكتالوني رفض الفكرة بسبب سعر اللاعب الذي يصل إلى 25 مليون يورو.

كيف يبدو صيف برشلونة حتى الآن؟

النادي يمر بصيف تاريخي رغم الأزمة المالية، حيث أكمل تعاقده مع الثنائي أندرياس كريستنسن وفرانك كيسييه بالمجان من تشيلسي وميلان بالترتيب.

وجاءت الصفقة الأبرز بالحصول على خدمات روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ، بالإضافة للتعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد بعد منافسة مع آرسنال وتشيلسي.

وأخيرًا كانت الصفقة الدفاعية الألمع بضم جول كوندي من إشبيلية بحوالي 60 مليون يورو بالإضافات المستقبلية، بعد التفوق على تشيلسي الذي قاتل لخطف اللاعب.

ونجح كذلك برشلونة في الحفاظ على نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي بعد إقناعه بالتوقيع على عقد جديد لمدة عامين.