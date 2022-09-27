بعد تعرضه للإساءة .. الأهلي: بكل هدوء سنحافظ على حقنا الأدبي!

الراي يتعرض للكثير من الإساءات والتقليل منذ هبوطه لدوري يلو

أصدر النادي الأهلي السعودي برئاسة وليد معاذ، بيانًا رسميًا، للرد على بعد الإساءات التي تعرض لها مؤخرًا من قبل بعض المنابر الإعلامية، بعد هبوطه لدوري يلو للدرجة الأولى، مؤكدًا أن سيقف بحزم أمام كل من تسول له نفسه الإساءة للراقي أو لجماهيره أو مسؤوليه.

لماذا يتعرض الأهلي للإساءات؟

النادي الجداوي يمر حاليًا بموسم استثنائي يشارك به ضمن دوري يلو لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز قبل الأخير في الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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Shahid Shahid

هبوط الراقي دفع عدد من خصومه للإساءة له والتقليل منه، خاصةً أنه لم ينجح في فرض سيطرته بعد على دوري يلو، في ظل أداء متواضع ونتائج متذبذبة.

لكن زاد حدة التقليل من الأهلي خلال الأيام الماضية، خاصةً بعد التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني السابق للأهلي المصري، إذ استغرب البعض قبوله بتدريب الراقي بعيدًا عن دوري المحترفين، بعدما كان يحقق الإنجازات مع المارد الأحمر في دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية.

ماذا جاء في بيان الأهلي؟

المجلس المكلف برئاسة وليد معاذ أصدر بيانًا حازمًا، أكد خلاله تقديره لدور الإعلام الرياضي في تطوير الحركة الرياضية في المملكة، مشيرًا إلى أنه يسعى لإقامة شراكة مع كافة المنابر الإعلامية في المملكة، بهدف إبراز إنجازات النادي ونجومه.

لكن في الوقت نفسه، شدد الأهلي على أنه لن يتعامل مع أي منبر إعلامي يسيء للسعودية أو للنادي أو لجماهيره أو منسوبيه، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مؤكدًا أن هناك فارق كبير بين الإساءة والنقد البناء.

وجاء في جزء من البيان: "أي فعل يمكن تصنيفه ضمن بند الإساءة بحق النادي الأهلي أو منسوبيه أو جماهيره لن نرد عليه بالمثل، ولكن سنمارس بكل هدوء وثقة حق أدبي أصيل وثابت لنا كإدارة للنادي الأهلي بعدم التعاون أو التعاطي مع أي مؤسسة أو منبر إعلامي يقدم على الإساءة أو التجاوزات على النادي الأهلي أو منسوبيه أو جماهيره، وسوف يتم تفعيل هذا القرار اعتبارًا من تاريخ هذا البيان".

يذكر أن هناك حملة انتقادات واسعة تجاه أحد المحللين خلال الساعات الماضية، نظرًا لمواقفه السياسية السابقة، التي اعتبرها الكثيرون مسيئة للسعودية، بخلاف نقده الرياضي الذي أغضب البعض.

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