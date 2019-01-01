بعد تعثر المفاوضات مع ميلان - سوسو يقترب من البريميرليج

المطالب المادية للجناح الإسباني تسببت في تعطيل توقيعه على عقد جديد

يواجه نادي ميلان الإيطالي، خطر فقدان نجمه سوسو، بعد تعثر المفاوضات من أجل توقيعه على عقد جديد.

الجناح الإسباني يرتبط بعقد مع ميلان حتى يونيو 2022، وسط اهتمام كبير بالحصول على خدماته.

راشفورد: كل شيء كان ضدنا لكنك تلعب لمثل هذه اللحظات

توتنهام وتشيلسي يعتبران من أبرز الراغبين في التعاقد مع اللاعب، بوجود أفضلية لدى سبيرز في خطف الصفقة".

موقع "كوريير ديلو سبورت" أكد أن اللاعب غير راضي عن عرض ميلان، والذي يقضي بحصوله على 3.4 مليون جنيه إسترليني سنوياً.

🔢 أكثر المدربين تحقيقًا لـ نسبة الفوز في المباريات تحت إدارتهم في كافة البطولات 👇



🇪🇸 جوارديولا 82.6%

🇳🇴 سولشاير 82.35%

🇮🇹 أليجري 80.55%

🇩🇪 توخيل 80.48% pic.twitter.com/V6M4PrbyfP — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

وهو ما يقل بشكل كبير عن مطالب صاحب الـ25 عاماً، حيث يطمح في راتب يصل إلى 4.3 مليون إسترليني.

تشيلسي سيكون لديه صعوبة في ضم سوسو، حيث يعاني عقوبة الحرمان من ضم أي لاعبين جدد خلال فترتي الانتقالات القادمتين، في انتظار الرد على استئنافه للعقوبة.

روما يصدر بياناً حول التحكيم في مباراة بورتو

وهو ما يترك توتنهام وحده في السباق، حيث يمكنه شراء الإسباني مقابل 32.7 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي في عقده.

سوسو يمر بموسم طيب مع ميلان حيث سجل 6 أهداف وصنع 7 في 29 مباراة.