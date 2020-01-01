بعد تعافيه من كورونا - أرتيتا يحكي تجربته في الحجر الطبي

كيف عاش أرتيتا فترة الحجر الطبي؟

تحدث الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي، حول قصة إصابته بمرض كورونا المستجد قبل أسبوعين.

أرتيتا أكد أنه أصبح متعافي الآن بشكل كامل من فيروس كورونا وأصبحت نتائج الفحوصات التي أجراها كلها سلبية تماماً.

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وقال في تصريحات لموقع أرسنال الرسمي على الإنترنت: "أشعر بتحسن كبير في الوقت الحالي، صحيح أنا شعرت بالأعراض مباشرة بعد أن أخبروني أن رئيس أولمبياكوس اليوناني أصيب بالتواصل".

وأضاف: "في اليوم التالي بعد شعوري بالأعراض اتصلت بالطبيب على الفور خاصة أننا كنا سنلاقي مانشستر سيتي بعدها لشعوري بأعراض حقيقية".

وأردف: "اجتمعت بالمساعدين على الفور وأخبرتهم بأن الوضع ليس على ما يرام لدينا عدد من اللاعبين تعرضوا للفيروس ومن الممكن أن يكون قد أصيبوا عليهم البقاء في المنزل الوضع ليس هادئًا".

وواصل: "بعد أن تدرك، بأن كل شخص يمكن أن يتعرض للإصابة، هذا خطير للغاية، وتبدأ تفكر في من تعاملت معهم، وكل من له علاقة بنا، هذا الأمر يشعرك ببعض الخوف".

وعن الآلام التي شعر بها قال: "بعد مرور 3 أو 4 أيام الأمور كانت صعبة مع وجود درجة حرارة مرتفعة وكحة جافة وبعض من عدم الراحة في الصدر وهذا هو كل شيء".

ووأكمل: "الصعوبة تتمثل في وجود أشخاص بالمنزل، 3 أطفال أيضًا يجعلوني قلق، مع وجود زوجتي والمربية، شكرا لله بأن الأطفال لم يتعرضوا لشيء نحن الآن بخير تماماً".

وطالب أرتيتا الجميع بالبقاء في المنزل مؤكداً لهم بأن البقاء في المنزل وعدم الخروج هو الأمر الذي يمكن أن ينقذنا من تلك الظروف السيئة للغاية.