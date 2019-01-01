بعد تصريح لوف .. هل سيتكرر سيناريو ليمان وكان مرة أخرى؟

نزاع نوير وشتيجن يدخل مرحلة هدوء ما قبل العاصفة والانفجار

حاول المدير الفني للمنتخب الألماني يواكيم لوف، تهدئة الأجواء المشتعلة بين حارسيه مانويل نويل وتير شتيجن، بالكشف عن خطته مع العملاقين، في مباراتي عطلة الفيفا المنتظرة، لافتًا إلى أنه سيعتمد على حامي عرين برشلونة في اختبار التانجو الأرجنتيني الودي المقرر لها يوم 9 أكتوبر، وعلى حارسه الأول في مواجهة إستونيا يوم 13 ضمن التصفيات المؤهلة لليورو.

لكن في حقيقة الأمر، بدا وكأن المدرب المحتفظ بمنصبه منذ عام 2006، تعمد إثارة الجدل والغموض حول النزاع القائم بين الحارسين، بعد تدخل رئيس البايرن أولي هونيس، التي هدد خلالها بعدم إرسال لاعبي الفريق إلى الماكينات إذا خسر نوير مكانه في التشكيلة الأساسية، وحدث ذلك في خضم حرب التصريحات المتبادلة بين الحارسين.

ومن الواضح أن مدرب الناسيونال مانشافت، في موقف لا يُحسد عليه وفي حيرة من أمره، في ظل الحالة الخارقة التي يبدو عليها كلا الحارسين، وتجلى ذلك في عروض الاثنين في الآونة الأخيرة، على غرار ما فعله نوير بتعملق بالمعنى الحرفي للكلمة في ليلة خدش كبرياء وحياء وصيف دوري الأبطال الموسم الماضي توتنهام بالسبعة في عقر داره.

بالنسبة لتشيجن، الذي بادر بتصعيد الأزمة، باحتجاجه الضمني على كثرة جلوسه على مقاعد بدلاء في منتخب بلاده، هو الآخر رد بقوة على منافسه في المنتخب، بعروض أقل ما يُقال عنها هوليودية، كما فعل الأسبوع الماضي بصناعة هدف للويس سواريز أمام خيتافي، ثم عرضه الاستثنائي أمام أفاعي إنتر، الذي شهد تصديه السينمائي لرأسية لاوتارو مارتينيز.

وفي أبريل القادم، سيحتفل شتيجن بربيعه الـ28، وحتى هذه اللحظة لا يوجد في سجل مشاركاته الدولية 22 مباراة فقط، في المقابل، اقترب الحارس الأول من كسر حاجز الـ100 مباراة -90-، وعمره ما زال 33 عامًا، أي ما زال بإمكانه الاستحواذ على مكانه في المنتخب على الأقل من سنتين إلى ثلاثة، وهذا في حد ذاته، أكثر ما يثير قلق وريبة حارس البرسا.

آخر مرة لعب فيها ليفربول مع ليستر سيتي ، قاموا بذلك 👌🔥pic.twitter.com/RbvV6MU1V6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 4, 2019

ربما تمر عطلة أكتوبر بشكل لطيف بين نوير وشتيجن، لكن مع أقرب مناسبة، ستنفجر القنبلة مرة أخرى، وإن حدث، سيكون التاريخ قد أعاد نفسه، بعد الفترة الصعبة التي مر بها المنتخب الألماني بعد فشله في تجاوز مرحلة مجموعات يورو 2004.

بعدها بدأ الصدام التاريخي بين الحارس الأسطوري أوليفر كان وحارس آرسنال السابق يانز ليمان، وكان المدرب يورجن كلينسمان في حيرة من أمره تمامًا كسلفه في الوقت الراهن، إلى أن حسم الجدل بالاعتماد على ليمان في كأس العالم 2006، ليرفع كان الراية البيضاء ويعلن اعتزاله اللعب بعد المونديال الألماني، والسؤال الآن .. هل سيكرر شتيجن انتصار ليمان؟ أم سينجح نوير في تفادي مصير كان ويتمسك بعرينه فترة أطول؟ هذا ما ستكشفه المرحلة القادمة.