بعد تصريحه "حمد الله أفضل من ماجد" .. الصرامي مدافعًا: بنزيما أفضل من مبابي

خرج الإعلامي الرياضي النصراوي سعود الصرامي مدافعًا عن رأيه الذي فضّل به المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم العالمي السابق واتحاد جدة الحالي، على ماجد عبد الله؛ أسطورة النصر والكرة السعودية، مؤكدًا أنه لا يقلل من الأخير، لكن مواصفات المغربي أفضل بكثير.

بعد جدل ماجد أم سامي؟ .. حمد الله يدخل دائرة الجدل:

اعتاد الوسط الرياضي السعودي على مقارنة واحدة طوال السنوات الماضية، وسؤال واحد فقط اختلف عليه الكثيرون ألا وهو من أفضل .. ماجد عبد الله أم سامي الجابر؟

ما عاب تلك المقارنة أن الغالبية لم تنصف كلاهما، فمن يختار ماجد يقلل من الجابر وقدراته بطريقة غريبة، والعكس صحيح.

لكن الصرامي فتح بابًا جديدًا للجدل حول المقارنات، وهذه المرة بين ماجد وحمد الله، واختار الأخير (طالع التفاصيل من هنا)، ليهاجمه أكثر من إعلامي.

الشمراني يعاتب الصرامي .. والأخير يدافع عن رأيه:

الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني كان أحد المعاتبين للصرامي، رافضًا بشكل نهائي مقارنة المغربي بماجد.

وكتب الشمراني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " يقول الزميل سعود الصرامي: حمدالله نجم النجوم وطاغي في حضوره وغيابه.. وأؤكد أنه أفضل من ماجد عبدالله..!، يا للهول يا سعود لو لم أسمعك وأشاهدك لظننت أن في الأمر لبساً..!

"هذا قد يكون أي شيء إلا أن يكون رأياً يا صديقي العزيز.. (حمدالله مين أمام ماجد وتاريخ ماجد)؟".

لكن الصرامي برر موقفه بأنه رأي فني، لا يقلل من ماجد عبد الله، طالبًا بألا يأخذ البعض رأيه بعيدًا عن الأمور الفنية.

فكتب: " الأستاذ القدير أحمد، طاب يومك، عندما أقول بأن حمد الله أفضل ماجد، رأي فني و لا يقلل من ماجد، فعندما يقول الفرنسيين بأن كريم بنزيما أفضل من أمبابي رأي فني".

وأضاف: "هناك مواصفات فنية في حمدالله أفضل من ماجد وبكثير، أتمني بأن لا يخرج الموضوع عن سياقه و أن يكون الاختلاف حول إمكانيات كل لاعب".

الشمراني رفض تبرير الصرامي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يختلف أحد حول إمكانيات ماجد ولا مجال للمقارنة بينه وبين أحد..

" ماجد ياصديقي من( الثوابت) التي لاخلاف او اختلاف حولها وانت من يحمي هذا( الثابت) امام مقارنات لا اساس لها فكيف بك وانت المخضرم تضع حمدالله في موقع الثابت اسألك على طريقة الراحل فوزي خياط عليه رحمة الله( وش جاب) لـ(جاب)..؟".

ماجد ياصديقي من( الثوابت) التي لاخلاف او اختلاف حولها وانت من يحمي هذا( الثابت) امام مقارنات لا اساس لها فكيف بك وانت المخضرم تضع حمدالله في موقع الثابت اسألك على طريقة الراحل فوزي خياط عليه رحمة الله( وش جاب) لـ(جاب)..؟#ماجد_حمدالله https://t.co/FtEAtQDVN1 — احمد الشمراني (@Ahmed_alshmrani) March 10, 2022

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