بعد تصريحات دونيس القوية .. وكيل مدرب السعودية يحسم ملف رحيله

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كشف شكري شكراني، وكيل المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، عن حقيقة رحيله عن قيادة السعودية في الفترة المقبلة.

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كانت بعض التقارير الصحفية قد تكهّنت بأن دونيس سيغادر منصبه كمدرب للمنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا قبل انطلاق كأس آسيا 2027، مع ترشيح مدرب البرتغال السابق روبرتو مارتينيز لتولّي المهمة بدلًا منه، شائعة أكدها "ماتيو موريتو" مع "ماركا" مساء الجمعة.

وردّ وكيل دونيس على هذه المزاعم في تصريحات لقنوات «العربية» السعودية، قائلًا: «المدرب وجهازه الفني سعداء وطموحون، وهم يركّزون بالكامل على عملهم مع المنتخب السعودي».

وأضاف: «هناك أجواء رائعة داخل المجموعة، وهناك حماس والتزام بتحقيق الأهداف المرجوّة، وهذا هو محور تركيز المدرب وجهازه الفني».

وجاءت هذه التصريحات مطابقة لما قاله دونيس نفسه في المؤتمر الصحفي عقب الفوز الودّي بنتيجة 3-2 على كوريا الجنوبية يوم الجمعة على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.

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وقال دونيس بعد المباراة: «تعرفون أنني شخص صريح وأنقل العديد من الرسائل. أشعر أنني جزء من السعودية، ولست مجرد مدرب عادي، حتى عندما كنت مدربًا للأندية هنا».

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وتابع: «بعد تأجيل كأس آسيا، أبلغت جهازي الفني بأن عقدنا ينتهي قبل الموعد الجديد للبطولة، ثم جرى تداول أسماء مدربين كبار، وهذه شائعات لا فائدة منها على الإطلاق».

وأضاف: «حتى بعد عودتي من جدة، أخبرني صديق يوناني في نيوم بأنباء عن إقالتي عقب كأس الخليج، وها أنا اليوم أواصل مع المنتخب».

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وأكّد أن الشائعات تركت أثرًا يتجاوزه شخصيًا، قائلًا: «إنها لا تؤثر فيّ شخصيًا، لكنها تضرّ بغرفة الملابس، ومن حولنا يدركون حجم عملنا، وما يُثار ليس منصفًا لنا».

وواصل: «الكرة السعودية لديها جيل جديد يحتاج إلى استراتيجية مستقبلية واضحة، وحتى لو لم أكن المدرب الذي يقود هذا المنتخب، فسأظل دائمًا المشجّع الأول للأخضر».

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ورسم في رسالته الوداعية ملامح الطريق المقبل، قائلًا: «البرنامج الفني الذي قدّمته يغطّي الفترة حتى توقّف مارس المقبل لإقامة مباريات ودّية خلاله، على أن تعقب تلك الفترة مرحلة الإعداد والتجهيز لمشاركتنا في الكونكاكاف».

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدحض فيها دونيس الحديث عن رحيله، فقد فعل الأمر نفسه تمامًا قبل ساعات من المباراة الودّية أمام كوريا الجنوبية.

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وفي حديثه لصحيفة «الرياضية» السعودية يوم الأربعاء الماضي، قال دونيس: «لا تهمّني الشائعات التي تُطلق بين الحين والآخر بشأن مستقبلي المهني مع المنتخب السعودي».

وأضاف: «ما يهمّني حاليًا هو تطوير الأخضر والتركيز على العمل، ولديّ الخبرة للتعامل مع ما يُتداول حول مستقبلي المهني، وسأقدّم أفضل ما لديّ من أجل خدمة الكرة السعودية».

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وكان دونيس قد تولّى تدريب المنتخب السعودي في أبريل الماضي، خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد قبل شهرين فقط من انطلاق كأس العالم 2026، التي خرج منها المنتخب من الدور الأول.

وتعادل السعوديون 1-1 مع الأوروجواي وسلبيًا مع الرأس الأخضر في تلك البطولة، وخسروا 4-0 أمام إسبانيا ليحتلّوا المركز الأخير في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين فقط.

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ومع ذلك، نجح المدرب اليوناني في تقديم ما عليه، إذ قاد الأخضر إلى لقبه الأول منذ 23 عامًا، بتتويجه بالنسخة الـ27 من كأس الخليج العربي «خليجي 27» في أكتوبر الماضي.

وقلّما كان بإمكان دونيس أن يحقق ذلك بأسلوب أفضل، فقد فاز السعوديون في أربع من مبارياتهم الخمس، وتجاوزوا الخامسة بركلات الترجيح، وسجّلوا ثمانية أهداف دون أن يتلقّوا أي هدف.

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وإجمالًا، خاض المنتخب السعودي 12 مباراة بقيادة دونيس بين البطولات الرسمية واللقاءات الودّية، فاز في ستّ منها، وتعادل في أربع، وخسر مباراتين، مسجّلًا 16 هدفًا فيما تلقّت شباكه تسعة أهداف.