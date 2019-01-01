بعد تصريحات بيليه وتحدي رونالدو.. ميسي يواصل الرد على الثنائي في الملعب

ميسي يواصل تسجيل الأهداف وتحيطم الأرقام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سجل ميسي مؤخرًا هدفه رقم 400 خلال مشاركاته مع برشلونة في بطولة الدوري الإسباني، وذلك بتسجيله الهدف رقم 24 له في الدوري هذا الموسم. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

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وكان ليونيل ميسي قد حصل على جائزة هداف الدوري الإسباني للعامين الأخيرين، وها هو في طريقه للوصول إليها للعام الثالث تواليًا.

ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات بيليه بأن ميسي لا يجيد اللعب بقدمه اليمنى ولا بالرأس، لذا فهو لاعب غير متكامل، وأيضًا عقب تحدي كريستيانو رونالدو له ودعوته للذهاب إلى إيطاليا.

وسجل النجم الأرجنتيني 576 هدفاً في 660 مباراة مع برشلونة ، بعد ظهوره لأول مرة عام 2004 وذلك في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

وسجل بيليه الذي لعب مع سانتوس بين عامي 1956 و 1974 ما مجموعه 619 هدفا في 638 مباراة، بينما سجل كريستيانو رونالدو 589 هدفاً في 789 مباراة.

يذكر أن ليونيل ميسي قد حل خامسًا في ترتيب أفضل لاعب في العالم خلال العام الماضي، في رقم أثار الكثير من الجدل بعد تقديم ليو لموسم رائع.