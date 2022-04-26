بعد تصريحاته عن الحكم ومحمد صلاح.. لامبارد يواجه شبح العقوبة من الاتحاد الإنجليزي

يواجه فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق إيفرتون، شبح العقوبة عقب تصريحاته مؤخراً حول الحكم والنجم المصري، محمد صلاح لاعب ليفربول.

انتهى اللقاء الذي جمع بين ليفربول وإيفرتون بفوز كتيبة الألماني يورجن كلوب بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

الريدز يواصل تفوقه في المباريات المُتبقية له بالدوري الإنجليزي، ليستمر صراع معرفة بطل البريميرليج بين مانشستر سيتي وليفربول حتى الجولة الأخيرة.

كان فرانك لامبارد غاضبًا من قرار أتويل بعدم منح إيفرتون ركلة جزاء في الدقيقة 53 عندما سقط أنتوني جوردون بعد اصطدامه مع مدافع ليفربول جويل ماتيب.

لماذا قد تتم معاقبة لامبارد من قبل الاتحاد الإنجليزي؟

وفي تصريحات عقب نهاية اللقاء، انتقد لامبارد حكم المُباراة قائلاً: "إذا كان محمد صلاح تعرض لهذه المخالفة، فسيحصل على ركلة جزاء".

وأضاف: "من الصعب الحصول على ركلات جزاء على ملعب الآنفيلد".

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تمت ملاحظة هذه التعليقات من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي، وطُلب من لامبارد، اشرح ما قاله بشأن هذه المسألة.

وتجمد رصيد إيفرتون عند 29 نقطة في المركز الـ 18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ليواجه خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية هذا الموسم.

جدير بالذكر، أن ليفربول يقع في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 79 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي متصدر الجدول.