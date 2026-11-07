بعد تسببه في وفاة خيسوس دي ميجيل .. حارس أندورا يتجه نحو اتخاذ قرار هام في مسيرته

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تفيد التقارير بأن حارس مرمى أندورا خيسوس أوونو يدرس اعتزال كرة القدم الاحترافية بشكل نهائي عقب الوفاة المأساوية لمهاجم فريق تينيريفي خيسوس دي ميجيل. وكان اللاعبان قد تعرّضا لاصطدام مروّع على أرض الملعب أدى في نهاية المطاف إلى وفاة المهاجم بسبب إصابة عرضية في الصدر.

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اصطدام قاتل على أرض الملعب

وقعت الحادثة يوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر، خلال مباراة جمعت بين أندورا إف سي وتينيريفي. كان أوونو يحاول إبعاد الكرة عندما اصطدم من دون قصد بخيسوس دي ميجيل، ما أسفر عن طرد الحارس وترك المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً طريحاً على أرضية الملعب.

قدّم الطاقم الطبي العلاج لخيسوس دي ميجيل على أرض الملعب قبل نقله إلى مستشفى محلي. وبشكل مأساوي، فارق الحياة صباح اليوم التالي متأثراً بإصابة في الصدر.

تسبّبت هذه النتيجة المدمّرة في صدمة عميقة لأوونو. ويقدّم ناديه له حالياً الدعم النفسي، بينما تشير الصحيفة الإسبانية موندو ديبورتيفو إلى أن الحارس بات يفكّر جدياً في اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

«لا يعرف كيف يتعامل مع كل هذا»

عبّر أوونو عن حزنه العميق عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليوم التالي للمأساة. وكتب: «هذه هي أصعب أيام حياتي. أعجز عن إيجاد الكلمات، وأجد صعوبة بالغة في استيعاب ما حدث».

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وأضاف الحارس في بيانه: «أشعر بألم هائل لفقدان خيسوس. أفكّر فيه، وفي عائلته، وفي كل من أحبّوه. أعلم أنه ستكون هناك أسئلة كثيرة ينبغي الإجابة عنها. وسأواجه كل ما يأتي بأقصى درجات الاحترام. لكن في هذه اللحظة، بصراحة، لا أستطيع التفكير في أي شيء سوى خيسوس والألم الذي نعيشه. ارقد بسلام يا خيسوس».

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وكشفت آنا مايي، المنسقة العامة لمنتخب غينيا الاستوائية والصديقة المقرّبة من أوونو، عن حجم الأثر النفسي الهائل الذي خلّفته الحادثة على اللاعب.

وقالت لموندو ديبورتيفو: «مهما حاولنا أن نقول له، فهو حزين للغاية".

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وأضافت: "إنه متأثر جداً، خاصة من أجل ابن خيسوس ميجيل البالغ من العمر عاماً ونصف العام، ومن أجل أرملته. إنه لا يعرف كيف يتعامل مع كل هذا».

كرة القدم تتوحّد في الحداد

اجتمع مجتمع كرة القدم على نطاق أوسع لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة يوم الخميس. وأُقيمت جنازة خيسوس دي ميجيل في مسقط رأسه نافاهيرموسا، بحضور المئات من المعزّين، بينهم أفراد عائلته وكبار مسؤولي كرة القدم الإسبانية.

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وبالنيابة عن العائلة المفجوعة، أصدر مانويل هيرنانديز، وكيل أعمال خيسوس دي ميجيل، بياناً عاماً مؤثراً، قال فيه: «شكراً لكم على حبّكم له، وعلى تذكّركم إياه، وعلى وقوفكم إلى جانبنا. لا نجد كلمات كافية لنشكركم على كل رسالة، وكل اتصال هاتفي، وكل بادرة محبة تصلنا".

وأضاف: «الشعور بكل هذه المحبة تجاه خيسوس ورؤية الأثر الذي تركه في نفوس الكثيرين، هو أمر سنحمله معنا دائماً. يترك خيسوس فراغاً يستحيل ملؤه، لكنه يترك أيضاً ذكريات غالية لنا جميعاً نحن الذين حالفنا الحظ بمشاركته حياتنا».

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فترة من التعافي والتأمل

يواجه تينيريفي وأندورا الآن مهمة شاقة تتمثّل في العودة إلى المنافسات الرسمية مع تجاوز حزن جماعي هائل. ومن المرجّح أن ينسّق الناديان مراسم تكريمية في مبارياتهما المقبلة لإحياء ذكرى خيسوس دي ميجيل، بما يضمن تخليد ذكرى المهاجم على نحو لائق عبر مختلف مستويات كرة القدم الإسبانية.

أما بالنسبة لأوونو، فلا بد أن تتراجع كرة القدم إلى المرتبة الثانية. وستكون أولويته الفورية هي استيعاب هذه الصدمة النفسية الحادّة بمساعدة متخصّصة. ولن يُتّخذ أي قرار نهائي بشأن مسيرته الكروية إلا بعد منحه الوقت والمساحة اللازمين للتعافي.