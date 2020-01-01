بعد تردد أنباء رغبته في الرحيل عن الزمالك .. زيزو يثير الجدل

هل يرحل زيزو عن الزمالك؟

أثار أحمد سيد "زيزو"، جناح فريق نادي الزمالك الجدل، بعد تردد أنباء خلال الساعات الماضية، حول رغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

وانتشرت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، حول رغبة زيزو في الرحيل عن نادي الزمالك، وسط ترقب من جانب مسؤولي الأهلي من أجل التعاقد معه.

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وخرج أحد وكلاء اللاعبين بتصريحات صحفية، ينفي خلالها كل ما تم ترديده حول رغبة زيزو في الرحيل عن القلعة البيضاء، واصفًا نفسه بأنه وكيل أعمال اللاعب.

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" في خاصية القصص "ستوري" صورة مكتوب عليها "أنا لا أمتلك وكيل أعمال حاليًا".

ما نشره زيزو ينفي كل ما ذكره وكيل الأعمال الذي ادعى أنه وكيله، ليثير لاعب الزمالك الجدل حول صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، حول رغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء.

زيزو انتقل لصفوف نادي الزمالك في يناير 2019، قادمًا من صفوف فريق مورينسي البرتغالي، بعقد يمتد إلى 4 سنوات، بعد فترة احتراف أوروبية بدأت عام 2013 في صفوف ليرس البلجيكي ثم سي دي ناسيونال البرتغالي، ومنه إلى مورينسي.