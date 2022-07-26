بعد تدخل من فينيسيوس .. ريال مدريد في قلق بعد إصابة بنزيما

كريم بنزيما تلقى ضربة قوية في تدريبات ريال مدريد بعد تدخل في فينيسيوس توبياس.

تلقى الفرنسي كريم بنزيما قائد ريال مدريد الإسباني ضربة قوية خلال التدريبات في فترة التحضير للموسم الجديد، قبل مواجهة النادي الملكي أمام كلوب أمريكا المكسيكي فجر الأربعاء.

بنزيما عاد إلى تدريبات ريال مدريد مؤخرًا، بعد حصوله على فترة راحة إضافية، وغاب عن مواجهة الكلاسيكو الودية، التي انتهت بفوز برشلونة بهدف دون رد.

ماذا حدث؟

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن بنزيما تلقى ضربة قوية في الكاحل الأيمن، بعد تدخل من البرازيلي فينيسيوس توبياس، خلال التدريبات.

وعلى الرغم من أن بنزيما أكمل التدريبات، إلا أن كان يعاني وتطلب الأمر تدخل الأطباء في مناسبتين من أجل تحسين حالة الفرنسي.

ما هو موقف بنزيما من مواجهة كلوب أمريكا؟

في الوقت الحالي، لم يتغير وضع الفرنسي ومن المقرر أن يعتمد عليه كارلو أنشيلوتي خلال مواجهة كلوب أمريكا، ومن المنتظر أن يلعب بنزيما 45 دقيقة فقط من المباراة.

لكن ريال مدريد ينتظر الخوف من توابع تلك الضربة القوية، خوفًا من أن تكون الأمور أسوأ.

من يغيب عن ريال مدريد في مواجهة كلوب أمريكا؟

ريال مدريد قد يدخل مباراة كلوب أمريكا في غياب الفرنسي فيرلان ميندي،

الذي اضطر إلى مغادرة التدريبات مبكرًا، وتحديدًا قبل 10 دقائق من نهاية الحصة التدريبية.

وتتواصل معاناة ميندي المتكررة في الساق، وذهب إلى غرفة خلع الملابس مع بعض الأطباء وغيابه عن المباراة هو الأقرب.

فيما تحيط الشكوك كذلك بوضع داني كارباخال، الذي لم يتمكن لليوم الثالث على التوالي من التدرب مع زملائه ولا يزال يتعافى من التواء في الكاحل.