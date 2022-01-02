بعد تألقه مع الهلال .. ماريجا يتلقى عرضين من الدوري الإنجليزي!

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن تلقي النجم المالي موسى ماريجا؛ مهاجم فريق نادي الهلال، اهتمامًا من ناديين بالدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وانضم ماريجا لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي بورتو البرتغالي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه.

وأشار موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، إلى أن تألق ماريجا مع نادي الهلال، لفت الأنظار له بشدة، خاصة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وأضاف الموقع أن ما قدمه ماريجا من مستوى مميز مع الهلال، دفع ناديي نيوكاسل يونايتد وإيفرتون من الدوري الإنجليزي، للتفكير في التعاقد معه.

ويجهز ناديي إيفرتون ونيوكاسل يونايتد الإنجليزيان عرضًا لن يقل عن 10 ملايين يورو، من أجل التعاقد مع اللاعب المالي موسى ماريجا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

المهاجم المالي سيدرس حاليًا بجدية موقفه من العروض المقدمة له، سواء بالبقاء في السعودية رفقة الهلال، أو العودة إلى أوروبا من بوابة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويستعد ماريجا للمشاركة فرقة الهلال في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام خلال شهر فبراير القادم بالإمارات.